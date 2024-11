Qui són els experts de Concòrdia sobre l'Acord?

Andorra la VellaConcòrdia ha anunciat un acte públic per al dilluns, 2 de desembre, a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, amb l’objectiu de presentar el seu posicionament sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. Aquesta serà la primera d’una sèrie de conferències en què Concòrdia abordarà diferents aspectes de l’Acord a partir de les anàlisis dels experts amb qui ha treballat.

L'acte comptarà amb la participació de Miquel Puig, doctor en Ciències Econòmiques i reconegut expert en polítiques europees, qui exposarà els detalls del model econòmic derivat de l'Acord. Puig, amb experiència com a acadèmic al MIT i Harvard, i antic responsable de fons europeus per a la Generalitat de Catalunya, ha col·laborat amb Concòrdia per avaluar les implicacions econòmiques del tractat. Concòrdia també compta amb els assessors jurídics Takis Tridimas i Andrea Ott.

Tridimas, catedràtic de dret europeu al King’s College de Londres, és considerat un dels especialistes més influents en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D’altra banda, Andrea Ott, catedràtica de la Universitat de Maastricht i experta en Acords d’Associació, ha assessorat governs com el d'Holanda en les seves polítiques europees i té una àmplia experiència treballant amb la Comissió Europea.

Cerni Escalé, president del Grup Parlamentari de Concòrdia, ha reiterat que la posició del partit és la d’un “no amb matisos i sí amb alternatives.” Segons Escalé, Concòrdia manté una postura europositiva, oberta a altres vies d'integració d'Andorra en el projecte europeu, que es debatran públicament en els pròxims mesos.