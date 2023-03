Spin doctors a Andorra: els grans desconeguts de la política

Andorra la VellaSempre a la vora del líder, amb el seu vestit impecable i un gruix de carpetes sota el braç. Acostumen a ser uns desconeguts per al gran públic, però la seva figura té més rellevància que no pas el ressò que se'n fa. Així descrivia el Diari Ara fa uns anys la figura d'spin doctor en un article publicat per Oriol March. Una caricatura que, sovint, i segurament pels referents mediàtics, relacionem més fàcilment amb un Kasper Juul de Borgen que no pas amb un referent real.

Andorra aquests dies es troba submergida en un clima de campanya electoral i molts partits, tot i no comptar específicament amb un càrrec que dugui aquest títol escrit al front, també dediquen part dels seus esforços a l'assessorament de la comunicació política. En molts casos, com el que fa referència a Acció, és el mateix cap de campanya qui desenvolupa aquest vessant relacionat amb aquesta 'comunicació estratègica'. "Intento detectar forces de votants per intentar marcar certa línia o estratègia" revelava Ferran Costa, el cap de campanya de la formació encapçalada per Judith Pallarés qui assegurava conèixer de prop l'entorn i el context per la seva trajectòria institucional. En aquest sentit, comentava que, tot i que les campanyes tenen molts components en joc, en el cas andorrà, és molt important el 'factor proximitat'. Per això dedica part del seu temps a orientar aquells candidats que puguin necessitar ajuda. "En el cas de la Judith és molt fàcil. És una persona propera, amb escolta activa i sempre es pren molt bé els consells que li pugui donar" assentia.

En el cas de Liberals, és l'encarregat de comunicació, Adrià Soler, qui col·labora al costat del cap de campanya assumint aquest tipus de tasques. "Treballo sempre d'acord amb el programa i a les propostes del partit" assenyalava Soler. Una feina que pot fer sovint al costat dels candidats, per exemple, abans d'una entrevista amb la premsa. "Recopilo informació i faig treball previ per a veure per on pot sortir el periodista i, entre tots dos mirem quins ‘inputs’ cal destacar i, potser, quins no toca mencionar" revelava. Quant a l'estratègia comunicativa, Soler insistia que és important no 'cremar' tota la informació a l'inici de la campanya, sinó fer-ho progressivament i seguint un pla de comunicació.

La imatge també és valuosa. Tant, que sovint segueix una marcada línia comunicativa, ja sigui en actes institucional o ja sigui en espots televisius. "El nostre candidat, per exemple, sempre porta una corbata blava. Aquesta comunicació visual entra dins del ciutadà" corroborava el cap de comunicació de la formació blava mentre explicava que, en el cas del seu partit, tot ha de passar pel colador "d'un missatge de sobirania i identitat andorrana". Quant a les eines per arribar als diferents sectors de votants, argumentava que Liberals opta bastant per la política de carrer, tot i que no oblida tampoc les xarxes socials. "Nosaltres hem decidit deixar de banda el Tiktok perquè no va en la línia del nostre candidat" puntualitzava.

Per gustos, colors. Cada formació utilitza la seva pròpia estratègia legítima i, en el cas del Partit Socialdemòcrata sí que s'ha apostat per comptar específicament amb la figura d'un assessor polític extern, la identitat de la qual, prefereixen mantenir en l'anonimat. "Va bé una persona que pugui veure les coses des de fora, que en faci una anàlisi i que et pugui plantejar certs dubtes o preguntes" indicava Susanna Vela, la cap de campanya del partit liderat per Pere López. Vela admetia, però, que en molts casos, tothom es mostra predisposat a ajudar. "Entre el coneixement d'uns i l'experiència d'uns altres, intentem construir el missatge" afirmava.

En l'altre extrem, Concòrdia ha decidit defugir de les estratègies de campanya fent bandera de la lliure expressió. "No disposem d'un assessor que ens marqui allò que hem d'anar dient i això forma part de la nostra transparència" anunciava la copresidenta del partit, Olalla Losada. "Vam fugir una mica del màrqueting aquest tan calculat. La idea és que tothom es pugui expressar amb el seu estil" assegurava Isa Drets mentre deixava clar que tots els membres de la formació coneixen de primera mà el programa electoral i, per tant, poden parlar de qualsevol proposta sense preparació prèvia. "L'únic missatge que tenim com a capçalera és que hem de ser clars i la gent ens ha d'entendre" insistia Losada. En aquest sentit, totes dues celebraven que, a parer seu, Concòrdia té la sort de comptar amb candidats que argumenten a la perfecció i no tenen cap problema mediàtic per a asseure's davant d'un periodista. "Poden sorgir dubtes entre els candidats, però ho parlem i ho solucionem. A banda d'això, és tot molt coral" exposava Drets.

En ser interpel·lats sobre les línies vermelles que no s'haurien de traspassar mai, la majoria d'assessors ho té clar. "Penso que traspassar línies amb atacs personals són tics copiats de l'exterior, i a casa nostra no haurien de tenir cabuda" apuntava Costa mentre afegia que això "ha de ser un debat sa i rigorós". Respecte a aquest tema, Losada assegurava que Concòrdia s'ha sentit assenyalada en certs moments. "Ens van dir de tot quan vam aparèixer perquè érem els 'novatos'. Cada vegada, però, ens respecten més" afegia tot deixant clar que "no volem fer una campanya de picabaralla on 'si un m'ataca jo m'hi torno'. Volem el temps que ens donen els companys per donar-nos a conèixer" insistia. Soler, coincidint amb la majoria, opinava que no s'hauria de desvalorar mai la feina que puguin fer els altres. "Has de centrar-te en tu" assegurava. Ara bé, si els partits acaten i segueixen la teoria de manual o si es 'fan els andorrans' per llançar-se dards a través de Twitter, ja són figues d'un altre paner. O dit d'una altra manera, una distracció més pels votants.