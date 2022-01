Contra els subcontractes: el PS demana que la contractació pública deixi d’afavorir les grans empreses

Andorra la Vella“La directiva europea ja marca una tendència i nosaltres ho aprofitem per adaptar-ho a la realitat econòmica del nostre país”, ha introduït aquest dimecres el conseller Jordi Font, la roda de premsa que ha realitzat juntament amb la consellera Susanna Vela, al Consell General, sobre les esmenes presentades pel grup socialdemòcrata al projecte de llei de contractació pública. Font ha criticat que “en el cas de les adjudicacions, es fan per a unes macroempreses que gestionen tota l’obra. Una sola empresa, que després en subcontracta d’altres”. El PS demana que les adjudicacions es facin per lots “per permetre tot el teixit industrial del país continuar treballant, perquè no és el mateix ser contractat que ser subcontractat”.

“Voldríem que el Govern i els comuns i la resta d’estaments que contracten feina vagin darrere dels petits empresaris perquè puguin homologar les seves empreses i que puguin participar així en l’entrega de lots”, ha dit Font, per posar l’exemple de la construcció d’una carretera: “no són les mateixes empreses les que enquitranen, les que posen la senyalització o les que munten les barreres de protecció. S’hauria d’adjudicar per separat cadascun dels intervinents d’aquesta obra i que generi uns pagaments diferenciats, i no com ara, que la majoria queden subcontractats i no poden tenir cap relació directa amb l’Administració”.

De la seva banda, Vela ha explicat que des del grup parlamentari socialdemòcrata també s’aposta per un recurs urgent com a eina per a controlar el procés de contractació, per a l’eficiència i la transparència d’aquesta Llei de Contractació Pública, que estigui en consonància amb les directives europees 2014/23 i 2014/24 de 26/02/2014.