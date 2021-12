Suñé apel·la a la solidaritat per fer front a la Covid i a la suma de voluntats per acomplir les accions marcades

Andorra la VellaLa síndica general, Roser Suñé, apel·la a la solidaritat de la ciutadania per fer front a la pandèmia del coronavirus i a la suma de voluntats per part de les forces polítiques per acomplir les accions marcades abans de finalitzar la legislatura. Ho ha manifestat en el seu discurs en el marc del tradicional consell de Sant Tomàs, que un any més s'ha hagut de celebrar al Consell General a causa de les mesures sanitàries derivades de la irrupció de la Covid al país. D'aquesta manera, Suñé ha fet un repàs de l'activitat parlamentària el darrer any, recordant que al llarg del 2021 s'han aprovat un total de 27 lleis i s'ha donat el vistiplau a tretze convenis que, segons ha indicat, reafirmen l'arquitectura internacional del Principat i permeten avançar en el tauler de geopolítica enfortint la presència del país allà on pertoqui.

Suñé ha destacat que, tenint en compte que aquesta legislatura entrarà la primavera vinent al seu quart any, hi ha textos legislatius en curs que "no podem defugir" i "hem de trobar la suma de voluntats per conduir-los a bon port". D'aquesta manera, ha encoratjat als grups parlamentaris "a fer aquest esforç" i que el pròxim 21 de desembre "puguem felicitar-nos tots plegats de la feina acomplida". En referència a la pandèmia, la síndica general ha posat de manifest que la pandèmia "continua present a les nostres vides" i ha asseverat que gràcies a les vacunes s'ha pogut "controlar la situació", tot fent una crida per "assolir més altes xifres de vacunació" i apel·lant a la solidaritat amb els països que encara no han rebut les dosis necessàries i presenten índexs baixos de vacunació. "Aquesta situació afecta a tot el planeta i la solució ha de ser conjunta, ja que el virus no entén de fronteres, ni de rics i pobres", ha dit, i ha afegit que "potser d'aquesta pandèmia n'hauríem d'extreure una lliçó que fa molt de temps que hauríem d'haver après".

(Seguirà ampliació)