Tanca el principal abocador de terres del país, en plena efervescència de la construcció

La MassanaL’abocador de runam de terres de Beixalís, l’únic obert tot l’any i que en els darrers mesos està rebent fins a 180 camions diaris, tanca. Ho farà durant el segon semestre d’aquest any i, de moment, no hi ha alternativa. El comú de la Massana ha informat que ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de les obres de manteniment i adequació de l’abocador de Beixalís, per un import de 280.000 euros, i que seran les darreres intervencions en aquest abocador. “Durant més de disset anys s’ha evidenciat el compromís i la voluntat del comú de la Massana de donar suport al sector de la construcció”, ha afirmat la cònsol major, Olga Molné. Ara, en ple auge de la construcció, el país es troba que el principal abocador de terres del país està al límit de la seva capacitat, i només queden el de Sant Julià -que pot funcionar a temps complert- i el de Maià, que només obre a l’estiu. Però la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, no hi veu una “crisi d’abocadors”. “La cònsol ha avisat amb temps, no crec que sigui una crisi, però sí que és necessari disposar d’un abocador de terres, perquè tot i que part dels residus de les pedres van a graveres de Catalunya, part de les terres s’han de quedar al país”, ha explicat Calvó.

El comú massanenc ha informat que "des del departament d’Obres s’ha realitzat un anàlisi sobre possibles emplaçaments, descartant d’entrada la zona de Beixalís, ja que tant els habitants de l’Aldosa com d’Anyós porten molts anys suportant les molèsties de l’elevat pas de camions per una carretera secundària amb una alta densitat de vehicles”, ha assegurat Molné. La cònsol ha afegit que s’han descartat altres ubicacions que comportarien passar pels mateixos accessos que l’estació d’esquí, ja que aquesta activitat no és compatible amb la turística.

Així doncs, ara és feina del ministeri d’Ordenament Territorial torbar una alternativa que pugui absorbir la quantitat de terra que generen les obres del sector de la construcció al país. Calvó ha explicat que ja s’ha comunicat la situació i el requeriment als comuns per mirar de trobar una nova ubicació abans que tanqui Beixalís.