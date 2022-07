Telecomunicacions més barates per a Espanya i França

Andorra la VellaEspot reconeix que s'han de fer avenços per tal que els països europeus i, sobretot, França i Espanya, no hagin de pagar tan car el servei de telecomunicacions a Andorra. Aquesta ha estat una de les afirmacions que el cap de Govern ha fet a una entrevista en el programa 'Ara Andorra' de Cope Catalunya i Andorra. Alhora, defensa el principi d'acord amb la UE en el monopoli elèctric, com passa a Còrsega en relació amb França, que, segons ha explicat, ha permès contenir els preus de l'electricitat enfront l'escalada que han patit altres països.

Espot també ha deixat clar que des del Govern són conscients que Andorra no pot demanar a Europa un acord que sigui exactament satisfactori només pel Principat. Tot i això, el cap de Govern, exigeix poder controlar la política migratòria i la circulació de persones tal com va fer Liechtenstein.

Pel que fa al futur de les pensions, Espot celebra el treball dut a terme pel Pacte d'Estat del Consell General, però assegura que el següent pas és culminar amb una modificació de la llei de la seguretat social que introduirà mesures impopulars, però necessàries. Per garantir les pensions futures de "la gent que ho necessita" s'haurà d'incrementar l'edat de jubilació, un augment de les cotitzacions i posar un topall a les pensions màximes, com ha fet Espanya. El cap de Govern addueix que no hi ha mesures miraculoses i creu que serà difícil implementar-les en aquesta legislatura.