Tensió política arran del projecte de llista de Marín-Magallón

Escaldes-EngordanyEls moviments preelectorals estan creant una certa tensió política, especialment per la intenció dels demòcrates de pactar amb diferents forces en cada parròquia, segons convingui. Diferents fonts van ratificar que el 'think tank' demòcrata continua mantenint la idea de pactes asimètrics que portarien, per exemple, a pactar amb els liberals a Andorra la Vella i amb Acció (liberals escindits) a Escaldes. Aquesta visió està enrarint el panorama polític perquè liberals i la seva escissió tenen una relació molt dolenta després del trencament.

El plantejament demòcrata a les dues parròquies més poblades és simple. Els liberals són forts a Andorra la Vella, però gairebé inexistents a Escaldes. Acció només té un cert pes a la Massana, però Ciutadans Compromesos no vol saber res d'aquesta formació, i a Escaldes. I el valor més important d'Acció, i l'únic que pot ajudar realment a DA, és Marc Magallón com a candidat a Escaldes. Magallón és un polític cobejat per dos motius. Té un bon cartell electoral i va guanyar l'última territorial fent tiquet amb Rosa Gili. I, potser encara més rellevant, és que comptar amb Magallón impedeix una hipotètica coalició entre Acció, Concòrdia, Gili i, tot pot ser, el PS. La unió de tot aquest pes polític faria molt difícil que els demòcrates, ni que anessin amb els liberals, s'emportessin els dos consellers.

La idea amb la que treballen els demòcrates és fer una candidatura Trini Marín-Marc Magallón. Aquesta parella és la primera intenció per a la territorial escaldenca. Si qualla o no, dependrà de la capacitat que tingui DA de convèncer a altres forces polítiques de les bondats d'aquest sistema de pactes asimètrics.

Liberals no vol de cap manera un conjunt d'acords a conveniència demòcrata, segons diferents fonts, i no veu molt malament l'opció que DA pacti amb Acció a Escaldes. El primer objectiu liberal continua sent pactar amb els demòcrates, però els moviments de DA a Escaldes estan creant tensió interna dins del partit.