Terceravia s'absté en el suport unànime a la taxa verda

Andorra la VellaEl projecte de llei que dona empara a l'anomenada taxa verda, que gravarà els hidrocarburs, ha estat aprovada aquest dijous pel Consell General amb els vots a favor de la majoria i el grup parlamentari socialdemòcrata i l'abstenció de Tercervia + Unió Laurediana + Independents. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha defensat que aquesta llei és "una acció decidida" per al desenvolupament sostenible i alinea, a més, Andorra en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Calvó ha reconegut que crear una taxa "no és popular" però ha defensat que és "important si es vol una política "decidida" envers la sostenibilitat.

Calvó ha destacat que l'aplicació d'aquesta taxa serà esglaonada i ha volgut rebatre l'impacte que s'ha apuntat i ha recordat que és una taxa "finalista" amb la qual cosa hi haurà projecte "palpables" que se'n deriven de l'aplicació d'aquesta taxa. Així, ha recordat la rebaixa en els preus del transport públic i també l'increment de les ajudes per al canvi dels sistemes de calefacció cap a uns de més eficients. Calvó ha detallat que l'impacte per a les famílies pot ser de 4 euros a l'any en calefacció l'any que ve i de 36 en carburant de locomoció, que equival als 36 euros que es rebaixa el transport escolar. La ministra ha destacat que "el debat és que els hidrocarburs pujaran molt en els propers anys i s'ha de limitar el consum", i en aquest sentit, ha defensat que el que fa el Govern és acompanyar els ciutadans en aquesta transició. La ministra ha tornat a incidir que el gasoil de locomoció pot augmentar un 3% si el sector no el repercuteix i ha reiterat que en deu anys la fiscalitat als països veïns han pujat "molt" i en canvi aquí no, amb la qual cosa tenen encara aquest marge.

Des de Terceravia el conseller Oliver Alís ha destacat que no estan d'acord amb la creació d'aquesta taxa i menys en un moment com l'actual. "Afectarà la competitivitat i l'impacte serà negatiu en les butxaques dels nostres conciutadans", ha dit, i ha afegit que si bé ara ja hi ha moltes famílies amb dificultats aquesta mesura ve "a dificultar encara més" la seva situació.

Des de l'executiu Calvó i el ministre de Finances, Eric Jover, han lamentat l'abstenció de Terceravia i els arguments emprats. De fet, Calvó ha manifestat que Alís té "un discurs simplista".

Cal destacar que des del grup parlamentari socialdemòcrata s'havien presentat dues reserves d'esmena per defensar una pròrroga en l'aplicació de la llei, que cal recordar que s'ha posposat fins al 2022. Des de la majoria parlamentària s'ha defensat aquesta pròrroga i també s'ha recordat, ho han fet els presidents de liberals i de demòcrates, Ferran Costa i Carles Ensenyat, que tots els grups van donar suport a la declaració d'emergència climàtica que ja contemplava aquesta taxa verda. A més, han defensat els beneficis que es deriven de l'aplicació d'aquest impost. Així, Costa ha incidit en el fet que el sector no perdrà competitivitat i que no es tracta d'una taxa "merament recaptatòria" sinó que avança en l'assoliment de l'agenda 2030 i en aquest sentit ha incidit que "contaminar no pot sortir gratis". Ensenyat, al seu torn, ha argumentat que es dona resposta al compliment d'un triple compromís: internacional, a la declaració d'emergència climàtica i moral. Des del PS el conseller Joaquim Miró, que ha defensat les dues reserves d'esmena, ha destacat que estan a favor d'aquesta taxa però l'únic punt de divergència era la seva aplicació.

Mesures per combatre la pandèmia

D'altra banda, hi ha hagut unanimitat de tots els grups en aprovar la pròrroga a la facultat del Govern d'establir les restriccions i mesures previstes en les lleis de seguretat pública i de sanitat per lluitar contra els efectes de la pandèmia. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha destacat que la pròrroga anterior s'exhaureix properament i que tot i que les mesures han permès una "millora progressiva" en les dades de contagis darrerament la tendència ha canviat a l'alça i per tant és adient continuar impulsant mesures de control i prevenció. Des del PS la presidenta suplent, Judith Salazar, ha demanat al Govern que es prevegi un oci "controlat" pensant en els joves, ja que cal, ha dit, que no se'ls "demonitzi" i que es pensi en les dificultats "que estan passant". Al seu torn, el president suplent de Terceravia, Joan Carles Camp, ha apel·lat també a un control de certs esdeveniments i a què es vetlli per l'equilibri entre salut i economia.

A l'últim, també han estat aprovats per assentiment la ratificació de l'acord entre el Govern d'Andorra i el de França relatiu a l'exercici de les activitats professionals dels familiars del personal diplomàtic, consular, tècnic i administratiu de les missions oficials i l'adhesió al conveni sobre el comerç internacional d'espècies de fauna i flora salvatges amenaçades.