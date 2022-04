Torna la marca Clípol

Escaldes-EngordanyA proposta del comú de la Massana, els comuns han decidit recuperar la marca Clípol lligada als transports parroquials. La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha expressat que totes les corporacions hi estan a favor, ja que no veuen incompatible aquesta marca amb les quines ja han llençat algunes parròquies com Escaldes-Engordany. "És més un aspecte simbòlic i històric", ha declarat Gili, assegurant que ja s'ha parlat amb la família propietària de la marca.

D'aquesta manera, "a cada vehicle de transport parroquial i afegirem el distintiu aquest del Clípol", ha indicat Gili, qui ha afegit que cada comú tindrà la llibertat d'afegir la marca on vulgui i de la dimensió que consideri.