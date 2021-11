El Tribunal de Comptes planteja sancionar a la persona física i no a l'entitat

Andorra la VellaEl Tribunal de Comptes està estudiant començar a donar recomanacions sobre la utilització dels recursos de l'administració pública i modificar el règim sancionador de l'organisme per "ser més eficients". Ho ha informat aquest dilluns el president del Tribunal de Comptes, Francesc d'Assís Pons, qui, juntament amb Carles Sansa i l'exbatlle Núria López, han jurat el càrrec a l'entitat superior de control a la Casa de la Vall.

De la mateixa manera que ha indicat durant l'acte la síndica general, Roser Suñé, Pons ha posat en relleu que la tasca del Tribunal de Comptes "ha d'anar progressant" més enllà del control financer i de la legalitat. En aquesta línia, ha avançat que l'organisme treballa en un pla estratègic a mitjà termini per aportar un "valor afegit" a la seva feina amb recomanacions sobre la gestió i utilització dels recursos, sempre seguint criteris d'eficiència i eficàcia. A més, ha asseverat que per desenvolupar aquesta nova tasca s'està impartint una formació interna especialitzada al personal de l'entitat controladora.

El president del Tribunal de Comptes també ha assenyalat que s'està valorant una modificació del règim sancionador, el qual, segons ha avançat, implicaria penalitzar a la persona física que ha actuat de manera incorrecta i no a l'entitat. "Creiem que una sanció econòmica directa a la institució no seria una solució, hauria d'anar cap a les persones que han actuat d'aquesta manera i no sobre l'entitat, ja que considerem que minvaria la capacitat de solució", ha comentat. I ha afegit que la reducció de l'eficàcia en les penalitzacions és més basta en aquells organismes que "tenen recursos o el seu pressupost es finança a través de subvencions de l'Estat".

Pons ha posat de manifest que per dur-ho a terme, tot i que encara s'està acabant d'estudiar la fórmula exacta, la més precisa seria a través de les lleis generals de finances públiques i comunals, amb les quals quedaria "ben lligat" amb la llei de la funció pública i la distribució de les diferents faltes comeses. En referència als terminis d'aplicació, el president de l'entitat controladora ha afirmat que hi ha "un treball important a fer" i que el més probable és que s'allargui més enllà d'aquesta legislatura al Consell General.

Redistribuir els recursos

Quant a la situació del personal al Tribunal de Comptes, Pons ha exposat que la voluntat de l'organisme és "reorientar i redistribuir els recursos" per evitar incrementar la dotació pressupostària. Així doncs, ha recordat que l'entitat disposa, a banda del personal del departament d'auditoria propi, de la col·laboració d'empreses d'auditoria externes nacionals, a les quals estan traient recursos per "agafar-ho amb personal propi del Tribunal de Comptes" i "poder formar-los".

En aquest sentit, ha asseverat que amb la formació del personal i disposant dels mateixos recursos "puguem treure més rendiment del pressupost". Tanmateix, ha matisat que depenent "del que s'hagi de fer, algun petit increment de personal sí hi hauria d'haver".