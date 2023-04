Trini Marín tornarà a ser ministra de Funció Pública

Escaldes-EngordanyTrini Marín tornarà a ser ministra de Funció Pública en el gabinet de Xavier Espot. L'excònsol escaldenca va entrar en la part final de la legislatura per substituir Judith Pallarès com a titular de Funció Pública quan va passar a dirigir Afers Socials. Marín ha estat una ministra que no ha estat criticada pels sindicats de l'administració. Marín havia estat possible candidata a encapçalar Afers Socials, però finalment Espot ha optat per situar-la novament en el mateix ministeri.

L'entrada de Marín a Govern comportarà que el número tres de la llista escaldenca Salomó Benchluch entri al Consell General. Passarà a formar part del grup parlamentari demòcrata.