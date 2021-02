Trobada del PS amb Iceta

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata (PS) i el seu grup parlamentari han iniciat una ronda de contactes amb diferents partits polítics socialdemòcrates per tal d'explicar la situació, les necessitats i la particularitat d'Andorra en aspectes com la fiscalitat. Precisament, seguint la via de "col·laboració històrica i directa" entre el PSC i el PS, la presidenta del PS, Susanna Vela, i el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, han mantingut una primera trobada amb el primer secretari del PSC i ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta.

Al llarg de la reunió s'ha parlat de seguir treballant en potenciar la col·laboració entre els grups parlamentaris socialdemòcrates a Andorra, Barcelona i Madrid, al mateix temps que dins la internacional socialista i el grup parlamentari socialista a Brussel·les. En aquest sentit, els dos partits s'emplacen pròximament a seguir parlant i aprofundir sobre tots els temes tractats. Els dirigents dels dos partits han convingut que si abans de la Covid-19 el multilateralisme i les relacions internacionals s'havien d'enfortir entre tots els països del continent europeu, la pandèmia ha d'accelerar-les. Tal com informen des del PS, Iceta ha destacat l'europeisme que sempre ha defensat el PS i ha subratllat que aquesta és la línia a seguir a través dels grups parlamentaris i a través dels diferents fòrums internacionals on els dos partits participen.

López i Vela li han exposat la problemàtica que afecta Andorra respecte al projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, per tal que abans que el parlament espanyol ho aprovi, la veu del partit socialdemòcrata d'Andorra i del país, pugui ser escoltada, perquè "és un tema molt important que afecta el present i el futur d'Andorra".

Des del PS posen en relleu que han iniciat aquesta ronda de contactes "davant dels problemes cada cop més grans que Andorra està patint en l'àmbit internacional a causa de l'aïllacionisme en què les dretes conservadores andorranes ens estan abocant".