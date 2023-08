Unió Laurediana i Demòcrates, més a prop després de la sortida de Pintat

Sant Julià de LòriaLa sortida de Josep Pintat del tauler polític i l'arribada de Josep Majoral com a nou líder d'Unió Laurediana obre un nou escenari totalment diferent amb múltiples efectes. Pintat era el principal escull per a l'aproximació del partit lauredià a altres forces conservadores. El fet que Jordi Gallardo li 'fes el llit' per treure'l del lideratge dels liberals feia que Pintat es negués en rodó a cap pacte amb els liberals. I la seva oposició a pactar amb els demòcrates va portar la formació a que, de forma incomprensible no entrés a governar al 2019, i a la mort del projecte de Terceravia. La magnitud de la tragèdia va arribar en les últimes comunals on ni Terceravia ni Unió Laurediana van presentar llistes davant la previsió d'esfondrament general.

El desastre d'aquesta última legislatura, coronat amb le fet de no poder-se ni presentar a unes eleccions, s'ha emportat Josep Pintat per endavant. L'escenari ara és totalment diferent, segons van explicar fonts coneixedores del cas. El bloc de la línia dura amb Pintat, Mirapeix o Verdaguer ha quedat fora de la primera línia. Els moderats, liderats per Majoral, arriben per girar l'estratègia com un mitjó.

Josep Majoral és conscient que si va en solitari a les comunals de desembre ho té molt complicat. Una llista demòcrata amb Concòrdia, possiblement unit al PS, i Andorra Endavant, deixa Cerni Cairat com a gran favorit per guanyar el comú. A l'abril, Concòrdia va assolir el 40% dels suports en solitari i el partit no ha patit cap desgast a hores d'ara.

El gir no afectaria només a una llista única amb demòcrates, o al pacte que DA no faci llista a Sant Julià, sinó que la idea general, segons aquestes fonts, és que Unió Laurediana agafi el mateix rol a Sant Julià que Ciutadans Compromesos a la Massana. Partit parroquial que és al mateix temps la representació demòcrata en una parròquia i que està integrat en una coalició per governar i per fer llistes conjuntes en els comicis.

La visualització més clara del nou rumb, segons aquestes fonts, és que Josep Pintat va sortir a rebutjar de forma pública el pacte d'Estat per negociar l'acord d'associació amb la Unió Europea i just després Unió Laurediana ha entrat en el pacte. Era un element imprescindible perquè els demòcrates puguin entrar en coalicions amb la formació laurediana. La proposta perquè UL es convertís en un Ciutadans Compromesos de Sant Julià ja va ser feta literalment pels demòcrates abans de les eleccions generals. Les fonts consultades van destacar que el rebuig per part de Pintat va ser el seu últim gran error que el va derivar en què dos mesos després hagi acabat fora de la primera línia política.