Dos vells coneguts cara a cara a Andorra la Vella

Andorra la VellaDesprés d'haver agafat les regnes del comú d'Andorra la Vella per la marxa de Conxita Marsol al Govern, David Astrié opta a la reelecció i de la mà de qui aquests mesos l'ha acompanyat en el consolat, Miquel Canturri. Després d'haver estat conseller de Medi Ambient i Innovació en el mandat 2016-2019, va fer el salt com a número dos en les eleccions comunals el 2019, acompanyant Marsol, amb la que ha treballat braç a braç fins a aquest mes de març. El repte, confirmar la parròquia per a la llista de Demòcrates, SDP i Independents.

Nascut a Andorra la Vella el 1978 la seva trajectòria política s'ha circumscrit a l'àmbit comunal, on ha desenvolupat les tasques de conseller i cònsol menor i major. És enginyer industrial de formació i ha fet també un màster en màrqueting i comunicació. Laboralment, va ser cap del departament de serveis públics del comú d'Ordino.

Sergi González, de número dos a cap de llista

Astrié es veurà les cares amb un vell conegut, Sergi González, que ha passat d’acompanyar Dolors Carmona a les passades eleccions com a número dos a ser el cap de la llista conjunta amb Concòrdia i Somveïns, sota les sigles En Clar i acompanyat per Olalla Losada. González (Andorra la Vella, 1978) s’ha mogut sempre en l’àmbit de la política comunal, ja que anteriorment als comicis del 2019 ja havia concorregut a les llistes per Andorra la Vella els anys 2011 i 2015.

Professionalment, és tècnic superior en dietètica i ha fet diversos postgraus en seguretat alimentària. Treballa en l’àmbit del màrqueting sensorial, un camp en el que l’any 2011 va guanyar el premi com a millor emprenedor del país.