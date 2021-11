Ventura Espot creu que hi ha candidatures amb 'pensament de Walt Disney'

Andorra la VellaAvui fa 10 anys, el 27 de novembre de 2011, va ser notícia...

Fent balanç de la cursa electoral, el candidat d'Acció Comunal d'Ordino i Demòcrates per Andorra (ACO+DA), Ventura Espot, s'ha mostrat satisfet i confiat de que 'hi ha molta gent que vol continuïtat i que els agrada la nostra manera fer i de gestionar la parròquia'. En canvi, segons Espot hi ha candidatures que tenen un 'pensament de Walt Disney', perquè volen fer moltes coses però sembla que oblidin que no hi ha diners. El cap de llista d'ACO+DA s'ha felicitat de poder tirar endavant les obres per millorar el pas del trànsit a la Cortinada i per la inclusió del Centre de Salut en el pressupost de l'any vinent.

El candidat a la reelecció com a cònsol major d'Ordino, Ventura Espot, ha afirmat aquest diumenge que són molt realistes respecte a les seves possibilitats en les pròximes eleccions comunals del 4 de desembre. 'Hem constatat que hi ha molta gent que vol continuïtat, a qui agrada la nostra manera de fer i de gestionar la parròquia', ha assegurat.

Pel que fa als seus contrincants, el candidat d'ACO+DA ha manifestat que hi ha candidatures amb 'pensament de Walt Disney', perquè expliquen 'somnis i núvols' i diuen que volen fer moltes coses però no hi ha diners. 'Em quedo esgarrifat sentint les obres faraòniques que volen fer', ha afegit Espot.

Pel que fa a les seves propostes, l'actual cònsol ha valorat molt positivament el suport del cap de Govern a les obres de millora de la rotonda de la Cortinada i a la ubicació d'un semàfor que ajudaran a regular el trànsit i que entren en el pròxim pressupost. Segons Ventura Espot és una mesura necessària per reduir la velocitat dels cotxes a la zona.

En la mateixa línia, s'ha mostrat satisfet de que el Centre de Salut compti també amb una partida en el pressupost del 2012. ' Treballem per la bona gestió, perquè als ordinencs no els falti de res i tinguin serveis de qualitat però ben gestionats', ha resumit.

Per últim, en referència a les acusacions de la candidata del PS, Carolina Poussier, de fer una 'campanya bruta' per utilitzar al cap de Govern, el cap de llista d'ACO+DA ha afirmat que 'si ho fos Jaume Bartumeu també ho farien ells' i que des de la seva candidatura no tenen res a amagar.