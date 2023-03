El vessant personal de Carine Montaner: "no es pot fer política sense l'opinió del poble"

Andorra la VellaCarine Montaner és la candidata a cap de Govern pel partit de nova creació i fundat per ella mateixa, Andorra Endavant. Consellera general, va completar la legislatura com a no adscrita, després del trencament amb Terceravia, amb qui havia obtingut l’escó en la llista parroquial de Sant Julià de Lòria als comicis del 2019. Montaner afirma que ha vingut per acabar amb les disfuncions del sistema com “l’amiguisme i les injustícies”.

En aquest perfil ens apropem al vessant més humà de la candidata d’Andorra Endavant.

Quin és el seu nom complet?

Carine Montaner Raynaud

Quants anys té?

44 anys.

Quin és el seu símbol del zodíac?

Gèminis.

On va néixer?

A Tolosa; soc andorrana nascuda a França.

Quina és la seva parròquia de residència?

Sant Julià de Lòria.

Quin és el nombre de germans/es i quin lloc que ocupa? Té fills/es?

Tinc un germanastre més jove i dos fills: un nen d’11 anys i mig i una nena de 16.

Quina és la professió dels seus pares?

El pare, empresari jubilat; la mare, funcionària.

Quina és la seva professió?

Soc professora a la Universitat d'Andorra des del 2003, actualment en excedència.

Quins estudis té?

Vaig estudiar ciències econòmiques i un Màster europeu públic (amb selecció a l'entrada) d'enginyeria d'economia i social de les polítiques territorials.

Teniu cap mascota?

Actualment no. N’havia tingut.

Quines són les vostres aficions principals?

M’agrada molt el ball, l’esquí i viatjar per descobrir el món.

Quin va ser el vostre primer cotxe?

Un Citroën LN que havia estat de la meva àvia, un cotxe que tenia 30 anys.

Quin conduïu de manera habitual actualment?

Un Audi Q5, des de fa 6 anys.

Què us ha impulsat a implicar-vos en política activa?

Després de veure totes les disfuncions del sistema, com per exemple l'amiguisme, les injustícies i les queixes dels ciutadans, em vaig implicar per intentar canviar-ho.

Què us va animar a presentar-vos a candidata a cap de Govern?

Avui en dia hem arribat al punt de ruptura de la nostra societat, la gent no pot viure dignament treballant i no ho puc tolerar.

Què és Andorra per vostè?

Per a mi era un paradís i m'agradaria tornar a oferir aquest paradís als ciutadans. Ara ens allunyem dia rere dia d'aquest paradís a tal punt que es fa difícil viure a Andorra.

Què és el primer que faríeu quan arribéssiu al despatx de la 3a planta?

Començar a treballar sobre el tema de l’habitatge, però també en la sanitat i la justícia, juntament amb el meu equip. Són els 3 temes prioritaris per Andorra Endavant.

Què és el primer que trobaríem a la vostra taula del despatx de cap de Govern?

La foto dels meus fills.

Acabeu la frase: ‘No es pot fer política sense…’

L'opinió del poble i sense tenir un rumb clar i un model de país. La motivació de la cadira o el ball de les cadires que veiem avui en dia és nefast. La diferència entre un polític i un home o una dona d'estat és que l'un fa càlculs electorals per guanyar les eleccions, és a dir la cadira, i l'altre es posiciona pel bé del seu país, per convenciment, i compta amb l'opinió del poble.