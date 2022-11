(Vídeo) Gili titlla de "desastrosa" la gestió del govern d'Espot en habitatge

La cònsol d'Escaldes-EngLa cònsol d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, considera "desastrosa" i un "fracàs" la gestió del govern liderat per Xavier Espot en relació amb la problemàtica de l'habitatge i la inversió estrangera. Tanmateix, reconeix que la legislatura actual ha estat "complicada" per la irrupció de la pandèmia i l'actual crisi energètica. "Segurament hi ha hagut altres mandats complicats, però en tot cas, aquesta part sí que li reconec, però crec que després hi ha hagut alguns fracassos molt importants", assevera.

En aquest sentit, indica que en matèria d'habitatge "només han mogut aire" i posa en relleu que la crisi "ha augmentat", exemplificant que a les xarxes socials va veure un anunci d'un pis de tres habitacions a Andorra la Vella per 2.400 euros al mes. "És que tot això se n'ha anat de mare totalment", exposa. I critica que l'executiu no hagi establert una limitació de preu per a l'exempció de la moratòria de la llei que limita l'edificació amb les construccions de lloguer.

Quant a la inversió estrangera, Gili no s'hi mostra en contra, però matisa que s'ha de garantir que aporti interessos al país, "que sigui en coses que reverteixin en la població", un fet que afirma que des del Govern no s'està garantint. "Penso que avui dia se'ls hi ha fet la bola grossa i no han sabut prendre les decisions que calia, que jo tampoc sé quines són", manifesta.