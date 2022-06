Villarejo embolica el rei emèrit espanyol en la trama andorrana de l’Operació Catalunya

Andorra la VellaJosé Manuel Villarejo, l’ex-comissari que juntament amb els serveis d’intel·ligència espanyols i alts càrrecs del Govern de l’estat veí haurien orquestrat l’anomenada Operació Catalunya ha fet públic un nou àudio on suggereix a la periodista Ana Rosa Quintana que Joan Carles I, presumptament, hauria pagat “gairebé totes les informacions” sobre la part d'Andorra de l'Operació Catalunya. Agafant com a referència els àudios de Villarejo, aquesta una acció policial hauria estat impulsada pel Govern d'Espanya per frenar el procés independentista català mitjançant coaccions a la Banca Privada d'Andorra (BPA) perquè facilités els comptes que hi tenien els líders del procés.

Aquesta nova gravació de Villarejo s'emmarca en una conversa del 26 de gener del 2017 que reprodueix avui el digital Fuentes Informadas entre Villarejo, la seva dona, la periodista Gemma Alcalá, Ana Rosa Quintana i el seu marit, l'empresari Juan Muñoz.

Pel que fa a la vinculació del rei emèrit en la citada operació destinada a frenar l'independentisme, Villarejo apunta que Joan Carles I “ha pagat” de la butxaca part de la informació anti-secessionista a Andorra. I que tot és degut a un motiu lucratiu. “El problema és que aquest home no ha tingut abundància de pasta. Deu ser que a França ho va passar malament i no li ho han donat”, diu. En resposta a aquesta afirmació, Ana Rosa Quintana contesta que tots els altres membres de la casa reial espanyola “estan calladets perquè heretaran”.

Aquest àudio suposa un capítol més en el mateix assumpte en què han estat cridats a declarar recentment a Andorra l'expresident del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, per coaccions a la BPA per aconseguir dades bancàries de polítics catalans sobiranistes. La querella conté acusacions de delictes d’amenaces, extorsió, xantatge, coaccions i falsedat documental. Les pressions contra la BPA, recorda el digital Fuentes Informadas, van suposar la seva intervenció. L'anomenada policia patriòtica de Rajoy va ordir suposadament un pla de falsedats contra el banc que van acabar amb la seva caiguda i amb la de Banco de Madrid.