Visita oficial d'Espot i Ubach a Liechtenstein

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’han desplaçat a Liechtenstein en visita oficial per reunir-se amb les màximes autoritats del país centreeuropeu. La delegació andorrana l’ha completat l’ambaixador al Consell d’Europa, Joan Forner, que alhora exerceix d’encarregat de Negocis a Liechtenstein.

L'objectiu de la visita, la tercera d’un cap de Govern andorrà a Liechtenstein i la primera d’Espot, és refermar la cooperació existent entre ambdós països –en el terreny bilateral, multilateral i internacional– i compartir qüestions d’interès comú i que són prioritàries per als dos executius, com ara la diversificació econòmica i, especialment, l’experiència liechtensteinesa en el seu procés d’acostament a la UE.

Reunió amb el primer ministre, Daniel Risch, i amb la ministra d’Afers Exteriors, Educació i Esorts, Dominique Hasler

L’agenda de treball ha començat aquest dilluns a primera hora del matí a l’Edifici del Govern, situat a la capital, Vaduz, on el primer ministre liechtensteinès, Daniel Risch, i la ministra d’Afers Exteriors, Educació i Esports, Dominique Hasler, han rebut a Xavier Espot i a Maria Ubach. Els mandataris han mantingut una trobada bilateral, que també ha comptat amb la presència de les dues ministres.

Seguidament s’ha celebrat una reunió de treball, encapçalada per Espot i Risch i les dues ministres, a la qual s’hi ha sumat Forner. A la representació de Liechtenstein s’hi ha afegit el director de l’Oficina d’Afers Exteriors, Martin Frick; la directora la Unitat de Coordinació de l’Espai Econòmic Europeu, Andrea Entner-Koch; i el cap de la Divisió d’Estabilitat Financera, Martin Gächter.

Durant la reunió, Xavier Espot ha informat a Risch i a Hasler sobre els avenços que ha fet el Principat en les negociacions amb la Unió Europea per tal d’assolir un Acord d’associació. Precisament, Liechtenstein forma part de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), així com de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) i de l’Espai de lliure circulació Schengen, si bé no pertany a la UE. Un fet que, tot i permetre la participació liechtensteinesa al mercat únic, manté alhora l’estatus del

país com a Estat tercer.

Es tracta doncs d’un precedent d’un Estat de petita dimensió que ja ha assolit un acord amb la Unió Europea, mantenint les seves especificitats. En aquest sentit, el cap de Govern i la ministra han traslladat la prioritat d’aconseguir un bon encaix d’Andorra en la UE per les oportunitats que representa per al teixit empresarial i per a la ciutadania, vinculades, per exemple, a facilitats en la mobilitat, a l’accés al mercat interior o a programes europeus com l’Erasmus+.

Una reflexió que han compartit Daniel Risch i Dominique Hasler, posant en relleu l’experiència de gairebé 30 anys de relacions entre el seu país i Brussel·les. La

delegació liechtensteinesa també ha explicat el procediment d’implementació del cabal comunitari que segueixen, tenint en compte les seves pròpies particularitats, en tant que Estat part de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). A més, han pogut aprofundir sobre diversos aspectes tècnics relatius a l’adaptació a les quatre llibertats del mercat interior.

D’altra banda, les dues delegacions han abordat el paper dels petits Estats davant els reptes globals i comuns, com ara el conflicte bèl·lic entre Ucraïna i la Federació Russa o la crisi energètica. En aquest punt, el cap de Govern ha subratllat l’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI) el 2020 com a un element que permet disposar d’una xarxa de suport tècnic i alhora reforçar el reconeixement internacional del país. Xavier Espot ha ofert el suport i l’assistència tècnica d’Andorra a Liechtenstein per avançar en la seva voluntat de formar part també de l’FMI.

En l’àmbit bilateral, Espot i Risch han recordat que Andorra i Liechtenstein ja tenen un Conveni de no doble imposició (CDI) signat i actiu. Ara, els dos mandataris han destacat la importància de buscar impulsar els intercanvis econòmics gràcies a aquest CDI, però també refermar la col·laboració en àmbits com la digitalització i la innovació, el turisme, la transició verda o l’educació, entre altres. Justament, tant Ubach com Hasler s’han referit a la importància de mantenir una bona cooperació entre els estats de petites dimensions i, alhora, d’intercanviar expertesa en qüestions com per exemple el turisme.