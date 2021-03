Vives aposta per projectes transfronterers "útils" i "necessaris" per als ciutadans davant 25 ambaixadors

La Seu d'UrgellEl copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha rebut aquest divendres al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell les cartes credencials de 25 ambaixadors, en un acte que per primera vegada ha estat conjunt i en el qual no s'han produït les tradicionals audiències privades per motius sanitaris. Després de rebre les 25 cartes credencials, Vives s'ha dirigit als ambaixadors en quatre idiomes: català, francès, castellà i anglès. En el disurs, el copríncep episcopal ha apostat pels projectes transfronterers amb Espanya i França. En aquest sentit, ha explicat que la voluntat d'Andorra és crear un "espai funcional" entre França, Espanya i Andorra que permeti el desenvolupament de projectes "útils" i "necessaris" per als ciutadans que viuen en els tres territoris. "L'objectiu és millorar la situació de les poblacions de la zona fronterera", ha afegit, i ha destacat el diàleg amb Occitània, al sud de França.

Vives també ha destacat la cooperació amb la Unió Europea (UE) i amb els països de més enllà d'aquesta realitat. En el cas europeu, s'ha referit a les negociacions per l'acord d'associació i ha explicat que s'estan negociant acords fiscals contra la doble imposició amb els Països Baixos, Bèlgica i Hongria, i ha agraït la cooperació del govern portuguès. A més, s'ha volgut referir als joves andorrans que viuen fora d'Europa, a qui creu que cal "donar oportunitats". Per això, ha explicat que s'està treballant per signar acords d'intercanvi, el primer dels quals ja s'ha signat amb el Canadà i actualment s'està treballant amb Nova Zelanda i Austràlia amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels joves.

El copríncep episcopal s'ha referit també a la Cimera Iberoamericana, que s'ha de celebrar el mes vinent a Andorra. D'entrada, ha pogut saludar personalment els diplomàtics d'alguns dels països que hi prenen part, i ha explicat l'objectiu de l'esdeveniment: "Hem volgut donar a conèixer el Principat a la regió i oferir oportunitats d'intercanvi econòmic entre Andorra i els estats membres de la conferència", ha afirmat. També ha parlat del canvi de nom de la conferència amb motiu de la pandèmia. "Els reptes als quals ens enfrontem són els mateixos, però encara més intensos, i l'eina de la innovació, tant com a resultat científic o tecnològic com en la seva aportació en el canvi de conductes, és ara més necessari que mai", ha afirmat Vives.

Els 25 ambaixadors que aquest divendres han presentat les cartes credencials al copríncep episcopal, amb la presència de la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, han estat els d’Israel, Bèlgica, Xile, Qatar, Mauritània, Austràlia, Albània, Armènia, Mèxic, Islàndia, Suïssa, Cambodja, Corea, Aràbia Saudita, El Salvador, Letònia, l'Argentina, Benín, Hongria, l'Uruguai, Hondures, Xipre, Guatemala, Algèria i la República Dominicana.

Durant l'estada a Andorra, segons informa el Govern, els ambaixadors han mantingut trobades amb la titular d'Afers Exteriors, que els ha informat de l'actualitat política i econòmica del país, així com de la gestió de la pandèmia. També han mantingut reunions amb el cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; el ministre de Finances, Eric Jover; la ministra de Turisme, Verònica Canals; la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó; el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba.