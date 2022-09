Vives considera "calúmnies i difamacions" les acusacions d'haver ocultat casos d'abusos sexuals

MeritxellEl Copríncep Episcopal Joan-Enric Vives ha qualificat de “calúmnies” les informacions on se l’acusava d’haver ocultat abans de ser bisbe suposats casos d’abusos sexuals dins de grups afins a l’Església. Vives no ha citat explícitament les acusacions en el seu discurs del Dia de Meritxell, però sí s’ha referit de forma clara amb altres qualificatius com “mentides” i “difamacions”.

Dins del seu discurs, el Copríncep ha fet un llistat dels problemes als quals s’enfronta la societat andorrana com l’habitatge, l’augment del cost de la vida o el canvi climàtic. Vives ha destacat que s’ha de demanar suport a “Déu” per a la seva ajuda en aquests moments complicats per a moltes persones.

El Copríncep ha recordat els 50 anys de l’incendi del Santuari de Meritxell i ha demanat que l’esperit d’unitat al país que va sorgit després del sinistre del 1972 es repeteixi davant els reptes als quals s’ha de fer front.