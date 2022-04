Vives felicita Macron per la seva reelecció com a president de França

Andorra la VellaL'Arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal d'Andorra, Joan Enric Vives, ha enviat aquest dilluns 25 d’abril una carta de felicitació a Emmanuel Macron per la seva reelecció com a president de la República Francesa, i, conseqüentment, com a copríncep francès del Principat d'Andorra.

En la seva missiva Vives li desitja "molts encerts en la vostra tasca de servir a tots els ciutadans francesos en les seves necessitats i sensibilitats, i amb una preocupació preferent per la concòrdia, la justícia i el progrés".