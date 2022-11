Vives insta al Govern i als comuns a donar suport a les famílies per pal·liar la crisi

Andorra la VellaLa situació actual de l'habitatge és una de les qüestions a les quals s'ha referit aquest dimarts el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, en declaracions posteriors a l'inici de la visita pastoral que aquest any ha donat el tret de sortida a la Massana. El bisbe d'Urgell ha lamentat que els habitatges que s'han anat construint a Andorra no han estat adreçats a la classe mitjana, als treballadors i als temporers, per la qual cosa, ha dit que es tracta d'una qüestió que "caldrà enfocar-la bé". Vives ha recordat que actualment s'han posat en marxa iniciatives per pal·liar aquesta crisi i ha demanat que el Govern i els comuns hi donin resposta tal com es va fer per donar suport a les famílies durant la pandèmia.