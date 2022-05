El vot a les eleccions legislatives de França es podrà fer per interent i per correu ordinari

Andorra la VellaEls francesos residents a Andorra podran votar a les eleccions legislatives de França el diumenge 5 de juny per la primera volta i el 19 juny per la segona volta. Així ho ha indicat l'ambaixador francès a Andorra, Jean-Claude Tribolet, qui ha explicat que hi haurà canvis de vot respecte a les presidencials. D'aquesta manera, a banda de forma presencial, els electors també podran votar per internet i per correspondència.

Tribolet ha manifestat que espera que aquestes altres vies de vot puguin fer pujar la participació, i creu que serà important. Cal recordar que aproximadament hi ha 2.500 residents gals cridats a votar a Andorra i que en les eleccions presidencials tan sols al voltant d'un miler van exercir el seu dret a vot.