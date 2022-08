Xavier Espot esperarà fins setembre per anunciar que es torna a presentar

CanilloEl cap de Govern, Xavier Espot, encara no té decidida la data en què se celebraran les pròximes eleccions generals. Des de fa setmanes, es parla d’un avançament electoral cap al mes de desembre per tal que els comicis no tinguin lloc el mateix any que les eleccions comunals, previstes a finals de 2023. Amb aquesta situació sobre la taula, Espot ha declarat aquest divendres a la casa de colònies AINA que “si la legislatura està degudament encarrilada, no descarto convocar eleccions al desembre, al gener o al febrer”.

Abans de prendre la decisió, però, es volen tenir enllestits projectes cabdals d’aquest mandat com són “diferents iniciatives legislatives que es troben a tràmit parlamentari” com ara la llei d’inversió estrangera, la d’autònoms, la de professions liberals o bé la reforma fiscal. “Si això ho tenim resolt i encarrilat al desembre, doncs es faran al desembre”, ha sentenciat. Si finalment aquest és el termini escollit, l’actual executiu no compliria totalment el termini de quatre anys de legislatura. “Seria un avançament gairebé tècnic de les eleccions i es podria entendre que aquesta legislatura s’ha completat d’una manera regular i ordinària”, ha afegit.

Tampoc és oficial, però es dona per fet, que Espot sigui la persona que encapçali la llista de Demòcrates. I ho anunciarà al setembre, El cap de Govern ha dit que durant les vacances que efectuarà la segona quinzena d’agost farà “un procés de reflexió intern i veuré si estic prou capacitat i animat per a poder-ho afrontar”. “Per un costat hi ha molts projectes que requereixen continuïtat” com són l’acord d’associació amb la Unió Europea i la reforma de la sostenibilitat del sistema de pensions. “Sóc conscient que hi ha dossiers importants que requereixen capacitació, però ningú és imprescindible”, ha dit. Està previst, per tant, que els primers dies de setembre anunciï la seva decisió al partit per fer-la pública posteriorment.

Si finalment s’acaba presentant, ha manifestat que caldrà coordinar-se amb els actuals socis de Govern -Liberals, els liberals escindits i CC- vagin junts, o no, als propers comicis. En aquest sentit, ha dit que “si jo fos cap de llista, no puc decidir tots els pactes electorals a totes les parròquies, però podré tenir més marge en la candidatura nacional”. Així mateix, ha exposat que “anem o no junts seria bo que hi hagués una certa sintonia, comunicació i col·laboració des de la perspectiva de l’estratègia electoral i perquè mai se sap que pot deparar el futur”. En el cas d’assolir majoria absoluta, Espot no descartaria establir una aliança com l’actual.

Preguntat sobre el sorgiment del moviment Concòrdia, a falta que es constitueixi oficialment com a partit, ha indicat que “DA no té cap voluntat d’absorbir a ningú i menys a formacions polítiques que tenen posicions allunyades de les nostres” en temàtiques com ara l’aproximació a Europa.