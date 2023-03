Xavier Espot: “M’ha motivat optar a la reelecció la voluntat de culminar un projecte polític de prosperitat econòmica i social per a Andorra”

Andorra la VellaXavier Espot opta a la reelecció com a cap de Govern en els comicis del 2 d’abril. Després de quatre anys al capdavant de l’executiu defensa que no es pot fer política “sense ser bona persona”. En aquest perfil ens apropem al vessant més humà del candidat de Demòcrates + CC + ACO + UP + Independents.

Edat: Vaig néixer el 30 octubre del 1979, tinc 43 anys.

Símbol de zodíac: Escorpí.

Parròquia de naixement i de residència: Vaig néixer a Escaldes-Engordany i visc a Escaldes-Engordany.

Família: Tinc una germana. Jo soc el gran.

Professió familiar dels pares: La mare era metgessa i el pare empresari.

Professió pròpia: He exercit com a batlle adscrit a les seccions civils i de menors de la Batllia. El 2011 em vaig incorporar al Govern com a secretari d'Estat de Justícia i Interior, i un any més tard vaig ser nomenat ministre de Justícia i Interior. El 2016 vaig assumir també la cartera d'Afers Socials. Del 2019 al 2023 he estat cap de Govern.

Estudis: Soc llicenciat i tinc un màster en dret per ESADE i llicenciat en humanitats per la Universitat Ramon Llull.

Teniu cap mascota? Tinc dues gosses.

Quines són les vostres aficions principals: Escoltar música clàssica, llegir, caminar per la muntanya i córrer.

Quin va ser el vostre primer cotxe i quin conduïu de manera habitual actualment? El primer cotxe va ser un Audi A3. Actualment tinc un BMW Serie 4.

Què us ha impulsat a implicar-vos en política activa? La meva vocació de servei públic.

Què us va animar a presentar-vos a candidat a cap de Govern? La voluntat de culminar un projecte polític de prosperitat econòmica i social per a Andorra.

Què és Andorra per a vostè? El millor país del món.

Què és el primer que faríeu quan arribéssiu al despatx de la tercera planta del Govern? El mateix que he fet durant quatre anys, treballar per a les persones d'aquest país.

Què és el primer que trobaríem a la vostra taula del despatx de cap de Govern? Les actes de les sessions del consell de ministres i els informes i documents de les reunions del dia.