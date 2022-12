Xavier Espot: "No estem en la misèria com alguns volen fer creure, sinó que són problemes que arriben per l’èxit econòmic”

Andorra la VellaXavier Espot ha explicat que el seu govern està molt centrat a posar solucions al problema de l’habitatge i del poder adquisitiu dels ciutadans. El cap de Govern ha deixat clar, però que “es tracta de problemes que venen derivats del gran creixement econòmic” perquè el desenvolupament econòmic “està per sobre dels dos dígits”, per tant per sobre del deu per cent. Ha indicat que “no estem en la misèria com alguns volen fer creure, sinó que són problemes que arriben per l’èxit econòmic”, assenyalant que “és molt millor haver de contrarestar els efectes col·laterals de l’expansió econòmica i no perquè ens trobem en crisi”.

El líder de l'executiu ha recordat que s’estan prenent tot un seguit de mesures per millorar aquests dos problemes i ha incidit en què s’està creant un parc públic d’habitatges de lloguer assequible o l’establiment de l’obligatorietat d’apujar tots els salaris del país inferiors a quatre mil euros. Espot ha fet les declaracions en el marc d’una entrevista feta per Òscar Royo a Ràdio Andorra, on ha afegit que el problema de l’habitatge no és conjuntural sinó estructural i “ha arribat per quedar-se”. I, per tant, s’han de prendre mesures a curt termini, però el més important són les de llarg termini.