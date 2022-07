Uns 10.000 vehicles sortiran del país aquest divendres

Andorra la VellaEl Departament de Mobilitat ha informat que continua el dispositiu especial d’entrada i sortida del Principat per les vacances d’estiu. Avui, de 17 h a 20 h, es preveu que surtin d’Andorra uns 10.000 vehicles i que, a la mateixa franja horària, entri la mateixa quantitat de vehicles al país.

Pel que fa al cap de setmana la previsió és que hi hagi una gran acumulació de vehicles a les fronteres, tant d’entrada com de sortida, especialment a la frontera hispanoandorrana. Per això, recomanem consultar l’estat del trànsit abans d’iniciar el viatge i evitar els horaris de màxima afluència que seran: entre les 10 h i les 14 h d’entrada i entre les 17 h i les 20 h de sortida a la frontera hispanoandorrana i entre les 8 h i les 13 h d’entrada i entre les 15 h i les 18 h de sortida per la frontera francoandorrana.