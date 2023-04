10 plans per fer a Andorra el cap de setmana de Sant Jordi

1 Actuació musical de Nika IQOS Lounge. Andorra la Vella / Divendres 21 d'abril a les 21.30 hores

Nika Mills oferirà una dinàmica sessió musical que barreja estàndards de jazz i versions de soul, pop i dance. Ho farà a l'IQOS Lounge, un lloc ple d'artistes incombustibles i experiències úniques ubicat al centre d'Andorra la Vella.

2 Música urbana de la mà de Taydleon Music Bar d'UNNIC / Divendres 21 d'abril a les 23.30 hores

UNNIC ja ho té tot a punt per a un nou cap de setmana d'espectacles i música en directe. Així, el principal reclam que ofereix el centre d'oci aquest divendres el Music Bar és l'actuació de la reconeguda DJ Taydleon, una artista amb molta energia i versatilitat que s'ha convertit durant els darrers anys en un dels referents espanyols del gènere urbà i que compartirà cabina amb el DJ resident Blade. Les actuacions, les quals estan restringides per a majors de 18 anys, tindran lloc a partir de les 23.30 hores, tot just després de l'espectacle 'FIRST', que repeteix actuació aquest cap de setmana a l'espai del Show Dinner a partir de les 20.30 hores. Al llarg de l'últim any, Taydleon ha estat present en les millors sales i festivals del país veí del sud, convertint-se en un referent del gènere. Tant és així que actualment és resident en un dels escenaris més emblemàtics d'Espanya: Opium Barcelona. Taydeleon interpreta totes les variants de la música urbana. Fins a la data ha col·laborat amb artistes reconeguts com Omar Montes i ha obert espectacles per a artistes internacionals com Lil Pump, Myke Towers, Marc Anthony o Camilo.

3 Joc d'escapada 'La mina' Ruta del Ferro, Llorts (Ordino) / Dissabte 22 d'abril de les 10 a les 15 hores

Joc d'escapada ambientat l'any 1855, quan és temps de traginers i miners al poble de Llorts. En aquest context històric coneixeràs els protagonistes d’aquesta aventura que recorre la Ruta del Ferro. Hi haurà algú que haurà d’ajudar a trobar l’accés a una nova mina, perquè si no la farga on treballen haurà de tancar. T’hi apuntes?

4 Visita a la depuradora d'Anyós Anyós, la Massana / Dissabte 22 d'abril de les 11 a les 13 hores

Visita a la depuradora d'Anyós per ensenyar com es tracten les aigües residuals i conscienciar sobre el cost energètic de netejar l'aigua i evitar hàbits com llençar oli de la cuina per l’aixeta o utilitzar el vàter com a escombraries.

5 Espectacle 'FIRST' Show Dinner d'UNNIC / 21 i 22 d'abril

UNNIC presenta al públic una de les seves propostes més especials. Es tracta de ‘FIRST’, el primer espectacle del Show Dinner del recinte, que consistirà en un seguit d'actuacions que contindran diferents vessants artístics com el cant i el ball, però també altres de més circenses com són les acrobàcies i altres varietats. Es tracta d'un espectacle únic, atès que s’ha desenvolupat de manera exclusiva per a UNNIC. Així doncs, les dues hores i mitja de durada, entre les nou i dos quarts de dotze de la nit, seran irrepetibles, atès que la companyia només farà ‘FIRST’ fins a finals d'abril. Obert a tots els públics, l’espectacle està acompanyat d'un menú, a 80 euros, amb una gran varietat de plats: des de l'aperitiu amb la tartaleta de calamars, passant per l'entrant que serà una crema de tomàquet en branca, amb tàrtar de gamba, escuma de burrata i guacamole, i també ou a baixa temperatura amb sopa fumada de pescador. El plat principal és el bacallà confitat amb samfaina de cítrics i secret ibèric amb pasta tartufata, mentre que les postres es basen en una crema de rovell torrat amb ametlla.

6 Taller de punts de llibre de Sant Jordi Museu Casa d'Areny-Plandolit, Ordino / Dissabte 22 d'abril d'11 a 13 hores i de 16 a 18 hores

Crea el teu propi punt de llibre inspirant-te en el Museu Casa d'Areny-Plandolit. Durant tot el dia es disposarà d'una taula a l'exterior del Museu perquè tothom qui vulgui el pugui pintar. L'activitat és per a tots els públics i gratuïta i s'emmarca en el projecte 'Canya als Museus' que promou el ministeri de Cultura del Govern.

7 Espectacle de titelles 'La princesa i el drac' Museu de la Moto, Canillo / Dissabte 22 d'abril a les 18 hores

Espectacle de titelles a càrrec de la companyia SIM SALABIM, dirigit a nens i nenes a partir dels 3 anys. En Llibert és llibreter. Cada dia obre la seva llibreria al públic. Atent pacientment els seus clients i els ajuda a escollir obres. Però quelcom diferent està passant aquest matí: el seu telèfon no para de sonar. En Llibert sap el perquè: avui és Sant Jordi i quina millor forma que regalant literatura. Però ell no està del tot conforme amb aquest costum… Preferiria que es regalessin llibres cada dia. Un encàrrec l’ha sorprès més que els altres: li han demanat una veritable història de dracs. Però en Llibert creu que totes les llegendes de dracs poden ser veritables, així que, mentre prepara les comandes, narra la primera història que va sentir de dracs.

8 Clara Peya, en concert Auditori Nacional d'Andorra, Ordino / Dissabte 22 d'abril a les 21.30 hores

Al mes d’abril l’Auditori Nacional vibrarà amb una de les creadores més originals i úniques que han aparegut en els darrers temps en l’escena musical espanyola: Clara Peya. Una biografia frenètica que transita entre la música, el teatre i l’activisme. Avantguardista i transgressora, musicalment Peya és inclassificable: bascula entre el jazz, el pop i l’electrònica, mantenint sempre com a centre de gravetat el piano. Clara Peya presentarà a la Temprada 2023 de l’Auditori Nacional el seu projecte Piano solo & Electrònica, un recorregut per la seva carrera musical en què adapta temes ja publicats i ens en fa descobrir també d’inèdits. Peya es presentarà sola davant del piano jugant amb les tecles i combinant passatges instrumentals d’un pianisme magnètic amb sintetitzadors i bases electròniques que generen aquesta atmosfera única de la pianista en què cada petit detall és tan intens com imprescindible. Una oportunitat única per gaudir d’un concert exquisit i avantguardista.

9 Fira de Sant Jordi Plaça del Poble d'Andorra la Vella / Diumenge 23 d'abril de les 10 a les 20 hores

Andorra la Vella torna a celebrar aquest diumenge, 23 d'abril, la festa de Sant Jordi amb activitats populars al voltant de la literatura i les roses. La jornada se celebrarà de nou a la plaça del Poble, després que l'any passat es va haver de fer sota cobert, al Centre de Congressos, a causa de la pluja. En aquesta edició la fira de Sant Jordi comptarà amb 46 parades de llibres, roses i d'artesania i manualitats relacionades amb Sant Jordi, tres més que l'any passat, en un espai que s'ambientarà amb decoració relacionada amb la festivitat. Per celebrar la jornada, també es decorarà la façana de la Casa Comuna. De la quarantena llarga de parades que hi participaran, n'hi haurà 24 dedicades a la venda de llibres (nous, de segona mà i autoeditats), 18 a les roses, 3 d'artesania i manualitats relacionades amb Sant Jordi i 1 a la signatura de llibres per part de 17 autors del país, que seran a la plaça del Poble entre les 12 i les 14 hores. Aquest any, novament, totes les persones que comprin llibres a les parades de la plaça rebran un tiquet regal per a un exemplar de l'obra 'Andorra la Vella, el batec d'un poble vist per Valentí Claverol', que va editar el comú l'any 2021 i que fa un repàs de la història de la parròquia a través d'imatges del fotògraf i textos de Carme Soler.

10 Fira d'Abril Laurediana Sant Julià de Loria / Del 22 al 23 d'abril

La Fira d'Abril Laurediana serà un esdeveniment ple de diversió i pensat per a tota la família. Tant dissabte 22 com diumenge 23 es duran a terme actuacions en directe d'artistes del país com Johel Artista, Francisco Amat, Alba Cañabate i el grup de ball flamenc Alendoy Flamenc Andorra. A més, hi haurà animació en viu a càrrec de la Colla Laurediana i DJ'S convidats que posaran la música i l'ambient per a gaudir al màxim d'aquest esdeveniment amb ambientació festiva i andalusa