12.779 vehicles andorrans inscrits a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

Un total de 12.779 vehicles amb matrícula andorrana s'han inscrit al registre del Govern per poder accedir la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona. D'aquests, la gran majoria, un total de 12.428 compleixen els requisits establerts per l'Ajuntament de Barcelona amb relació a les emissions de gasos contaminants i la qualificació energètica dels automòbils, 24 camions i autobusos gaudeixen del període de moratòria, i 327 no acompleixen els criteris de la capital catalana i disposen de deu permisos diaris anuals i des de l'entrada en vigor de la normativa han generat 1.248 sol·licituds d'autorització.

Davant l'anul·lació de les restriccions per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), caldrà veure com podria arribar a afectar la decisió als vehicles i automòbils andorrans que van assimilar-se a la normativa i, si finalment, l'Ajuntament de Barcelona decideix presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem o modifica els paràmetres que des del Superior es consideren insuficients per mantenir l'ordenança municipal activa. De moment, la sentència no és ferma i la ZBE encara continua sent vigent a l'àrea de Barcelona i entorns.

Cal recordar que els magistrats catalans van tombar aquest dilluns al·legant que manquen "informes" que avalin algunes de les restriccions i un excés "de l'àmbit geogràfic d'implantació" i dels vehicles que es veuen afectats. Segons exposen, la normativa "no analitza prou les alternatives ni les conseqüències econòmiques, socials i sobre el mercat i la competència" que poden tenir aquestes mesures, així com tampoc avalua prou els costos i beneficis que implica el desplegament del projecte per a la població i la mateixa administració.

"No es qüestiona de cap manera la necessitat d'intervenció municipal per millorar la qualitat de l'aire, sinó si les mesures limitatives adoptades són proporcionades en aquest cas", resol el tribunal. El Superior dona la raó a sis recursos presentats per gremis com el dels tallers de reparació o el dels transportistes, així com la Federació de Transport de Viatgers o l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, entre d'altres, i considera que la ZBE introdueix "importants limitacions a la mobilitat de forma immediata i a curt termini que afecten desenes de milers de vehicles". A més, destaca que no s'ofereix cap alternativa que no sigui la renovació del vehicle, un fet que no té en compte la capacitat econòmica. "L'ordenança incideix especialment en els titulars amb menys capacitat econòmica per renovar el vehicle, com ara famílies amb fills o famílies nombroses", afirma el TSJC.