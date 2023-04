Entre 138 i 465 euros per nit, els preus als quals una empresa andorrana lloga pisos per dies

Andorra la VellaUna empresa andorrana que es dona a conèixer com a pisosadias.com es dedica a llogar diferents pisos andorrans, com el seu nom indica, per dies. Consultant els preus a la pàgina, es pot veure com la majoria d'immobles se situen a prop de les estacions d'esquí, a llocs com Incles, el Tarter, Soldeu, Encamp, Canillo, Ordino o fins i tot Arinsal o Escaldes. Hi ha des d'estudis fins a pisos de més de quatre habitacions i en cap cas els preus baixen dels 138 euros per nit, com a mínim per aquesta setmana santa. De fet, oscil·len des d'aquesta xifra, que són els més econòmics, fins als 465 euros per nit.