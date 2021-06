Un 15% de la ciutadania tindria “casos probables” d’ansietat i depressió, segons el CRES

Sant Julià de LòriaL’Observatori del primer semestre del Centre de Recerca Sociològica d’Andorra presentat aquest dilluns revela que un 15% de la ciutadania tindria “casos probables” d’ansietat i depressió. Un 7% dels enquestats manifesta haver visitat el psicòleg durant el darrer any, un 5% pensa que actualment necessitaria visitar algun professional de l’àrea de la salut mental i un 9% reconeix que “el podria haver necessitat”. Pel què fa a les principals problemàtiques del país, l’accés a l’habitatge (33%) continua estan al capdavant del llistat.

L’Observatori CRES, l’enquesta periòdica que es fa a 742 persones residents a Andorra amb l’objectiu de mesurar l’evolució d’indicadors de diferents aspectes de la societat, segons els resultats del primer semestre d’aquest 2021, amb enquestes realitzades entre el 9 i el 17 d’abril, mostra com les persones que han passat la Covid, especialment entre els col·lectius de dones i de joves, presenten més símptomes de depressió i d’ansietat.

El CRES dedica un apartat de l’Observatori a la Salut. Un 81% dels enquestats considera el seu estat de salut “bo o molt bo”. Un 14%, “regular” i un 4%, “dolent o molt dolent”. Relacionat amb aquest darrer període pandèmic, la mostra inclou qüestions que fan referència a l’anomenat Test de Goldberg, sobre ansietat i depressió. Preguntes com si s’ha sentit nerviós i amb tensió, s’ha sentit molt irritable, ha tingut dificultat per relaxar-se, ha dormit malament, ha tingut mal de cap o mareig o si ha estat preocupat per la seva salut configuren aquest test, en l’àmbit relacionat amb l’ansietat. Dels resultats, la mostra reflecteix que un 21% dels casos podrien tenir ansietat. Segons ha explicat Micó, “hi ha una diferència molt gran entre dones (31%) i homes (12%) i són casos enquadrats majoritàriament a la franja d’entre els 25 i 54 anys. També hi ha una relació directa entre l’ansietat i la situació econòmica dolenta i la inseguretat laboral”.

El mateix test també mesura, amb preguntes com si s’ha sentit amb poca energia, ha perdut interès en les coses, ha perdut confiança en si mateix, ha tingut dificultats per concentrar-se, ha disminuït de pes o si s’ha sentit més lent, si els enquestats podrien presentar quadres de depressió. Segons els resultats, un 28% de la població podria tenir-ne. Aquí també hi ha un percentatge més alt de dones (39%) que d’homes (17%). Amb una franja d’edat que afecta, sobretot, els joves d’entre 18 i 25 anys.

Entre els problemes principals de la ciutadania, el CRES reflecteix com l’habitatge continua estan al capdavant. L’evolució d’aquest indicador mostra que va tenir un pic durant el primer semestre del 2019, quan era la principal preocupació per al 47% dels enquestats. Des d’aleshores, i sobretot coincidint amb el període pandèmic, aquest percentatge va caure fins al 22% durant l’any passat, i en aquest 2021 ha tornat a incrementar-se fins situar-se en el 33% d’aquest Observatori.

Els següents indicadors que apareixen a l’enquesta referits als principals problemes ciutadans són les pensions, els salaris, les infraestructures o el trànsit. La Covid, que va arribar a situar-se com a major problema per a un 12% dels enquestats durant el tercer trimestre del 2020, a l’abril d’aquest any aquest percentatge ha baixat fins el 4%.

Pel què fa a la situació econòmica, hi ha un 23% dels enquestats que considera que és “bona o molt bona” i un 29% que la considera “dolenta o molt dolenta”. Un 53% dels enquestats considera que d’aquí un any la situació econòmica d’Andorra serà “millor”. El CRES també ha preguntat per les dificultats per arribar a final de mes. Tenint en compte els seus ingressos mensuals, diria que abans del confinament del mes de març la seva llar arribava a final de mes amb facilitat o amb dificultat? Abans del confinament, un 79% dels enquestats arribava a final de mes amb facilitat, i un 20%, amb dificultat. Després del confinament, un 61% arribava a final de mes amb facilitat i un 38% amb dificultat.