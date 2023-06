Andorra la VellaDes de l'obertura d'Unnic el passat 4 de març, el centre d'oci s'ha dedicat a donar servei, especialment, al públic local. Es tracta d'una circumstància que des de la direcció ja es contemplava tenint en compte la feina de comunicació que encara queda per endavant per atreure turistes al recinte. Precisament, el director general d'Unnic, Ivan Armengod, explica que en l'actualitat "estem en una fase on comencem a treballar la part del turista", ja que la voluntat del recinte és que Unnic sigui un punt més de l'oferta d'Andorra.

De fet, assegura que els mesos de maig i juny han servit per acabar "d'arreglar" totes aquelles coses que no han acabat de funcionar des de l'obertura. L'objectiu, per tant, és que "el 15 de juliol hem d'estar a punt per donar un bon servei aquest estiu".

Tal com ha explicat Armengod aquesta setmana a 'Els Matins de la Nacional' d'RTVA, un dels pilars bàsics per garantir el bon funcionament del centre és el personal. En aquest sentit, i després de manifestar les dificultats per trobar els més de 200 treballadors amb els quals va arrencar Unnic, Armengod indica que tant en l'àrea de joc com en la restauració s'està acabant de perfilar els mètodes de treball, les persones que encara hi puguin fer falta i les que sobren en determinades zones.

En el cas de la zona del casino, cada treballador està format en tots els jocs, tot i que cadascun d'ells s'ha especialitzat en un en específic. Com en altres recintes similars, el pòquer, la ruleta i el blackjack són les propostes estrella i les que més atreuen els visitants. Quant a la restauració, es va viure un primer mes "frenètic", ja que cuiners i cambrers "no havien treballat mai junts" i, per tant, calia adaptar els processos de treball per tal de donar qualitat al servei.