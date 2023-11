15 pisos de El Pas de la Casa, l'habitatge de Saetde pels temporers

Andorra la VellaEls pisos socials de la Solana del Pas de la Casa tornaran a ser utilitzats aquesta temporada d'hivern per Saetde per allotjar temporers. Aquesta quinzena d'habitatges pertanyen al comú d'Encamp i la corporació ja els ha concedit en els últims anys a la societat explotadora del camp de neu de Pas de la casa-Grau Roig perquè es pugui acollir a desenes dels temporers que arriben a l'hivern. El lloguer, segons Andorra Televisió, tornarà a ser per sis mesos. La corporació rebrà 55 mil euros a canvi el que significa un augment de quatre mil respecte a l'any passat. Els quinze pisos tenen entre una i tres habitacions.