150.000 euros en ajuts per promoure l'economia circular

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el reglament i la convocatòria anual del programa d’ajuts a la promoció de l’economia circular. El text legislatiu permet desplegar la Llei d’Economia Circular aprovada fa poc més d’un mes i que estableix que el Govern pot impulsar ajuts destinats principalment a empreses privades i agrupacions o associacions empresarials, col·legis professionals o associacions en general per tal de promoure l’economia circular.

“El canvi de model cap a una economia circular ha de sumar el màxim d’adeptes possible perquè pugui ser un nou model d’èxit, per això és fonamental animar al sector privat a iniciar aquest nou camí”, ha expressat la ministra Calvó. Així mateix, i juntament amb l’aprovació del reglament, aquest dimecres també s’ha donat llum verda a la primera convocatòria d’aquesta tipologia d’ajuts per aquest any 2022 amb una partida total de 150.000 euros. La convocatòria és no competitiva i oberta fins que s’exhaureixi la disponibilitat pressupostària o es tanqui la convocatòria.

Poden optar al pla d’ajuts empreses privades, agrupacions o associacions empresarials; col·legis professionals i associacions en general. Totes elles han d’estar legalment establerts a Andorra abans de formalitzar la sol·licitud de l’ajut i sense deutes pendents amb l’administració pública.

A més, i per tal de donar compliment a l’Acord de Joventut aprovat per unanimitat pel Consell General, la convocatòria d’enguany preveu uns ajuts superiors per a les propostes de noves activitats econòmiques que promoguin la creació de llocs de treball per a joves, o que incentivin l’emprenedoria jove en el sector serveis relacionat amb el comerç de materials reciclats al major o al detall o que acompleixin bones pràctiques ambientals. Així, els sol·licitants menors de 35 anys, o creació de llocs de treball per a joves podran rebre fins a un màxim del 60% de les despeses de l’ajut i fins a un màxim de 35.000 euros per a les accions tipus A i B i fins a 12.000 euros per les de tipus C.