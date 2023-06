Les 17 denúncies interposades pels treballadors d'Andorrana de Transport Sanitari han suposat tres expedients a l'empresa

Andorra la VellaEls representants del personal d'Andorrana de Transport Sanitari han arribat a interposar fins a 17 denúncies contra la seva empresa a Inspecció de Treball, segons informa RTVA. Totes elles basades en la premissa que l'empresa no està respectant les condicions laborals dels treballadors. Un procés que ha suposat l'obertura de tres expedients a la companyia. "Una persona no pot estar conduint 13-14 hores seguides portant un malalt a dins. No portem melons ni síndries, portem persones malaltes", ha assegurat el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach.

La companyia, per la seva banda, nega aquestes acusacions amb rotunditat i afegeix que els canvis en la planificació de les vacances i els descansos es fan sota el paraigua d'Inspecció de Treball i les seves indicacions, i que responen a la condició marcada per conveni que indica que no es poden sol·licitar en temporada alta.