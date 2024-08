176 sancions per consumir drogues a l'espai públic en el primer semestre

Andorra la VellaLa policia ha imposat 176 sancions a ciutadans per consumir begudes alcohòliques (82) o drogues (94) en espais públics entre els mesos de gener i juny d'aquest any. Segons les dades facilitades pel cos, aquestes han estat les dues infraccions penades per la llei de Seguretat Pública que més s'han reproduït durant el primer semestre del 2024. Si es comparen les xifres amb el global dels anys anteriors, es pot veure com aquestes dues temàtiques van comportar un total de 505 sancions el 2023; el 2022 van sumar 355; durant el 2021 la xifra total va ser de 299; i el 2022 es van quedar en 368.

Pel que fa a la resta de delictes tipificats a la llei, també s'han imposat 56 sancions per pertorbar la tranquil·litat pública fent soroll (124 el 2023); 50 per escopir, orinar o defecar en vies i espais urbans públics (115 l'any anterior); 7 sancions per produir soroll dins o fora d'establiments de restauració (els mateixos que en tot l'any passat); 4 per activar una alarma sense causa justificada; i 1 per incomplir horaris d'obertura o tancament. Tot plegat fa que les sancions d'aquests primers sis mesos de l'any hagin sumat un valor de 30.280 euros.

Així mateix, un dels aspectes on es posa especial èmfasi és en l'increment de sancions per consumir alcohol al carrer registrat entre el 2022 i el 2023, on es va passar de 205 sancions a 403. En el cas de consum de drogues, l'increment va ser de 150 sancions a 200. En aquest sentit, i segons relata la policia, és important tenint en compte dos factors que incideixen en aquest fet.

En primer lloc, cal destacar que en el primer semestre del 2023 hi va haver molta més activitat relacionada amb els festivals i l'oci nocturn que els anys anteriors, marcats per la pandèmia i les seves conseqüències en aquest àmbit. Com a segon factor, s'ha de remarcar que, des del setembre del 2022, la policia disposa del Grup de Suport de Manteniment de l'Ordre, el GSMO, com a equip independent de les patrulles.

Un dels diversos objectius per a la creació d'aquest grup era el d'incrementar precisament la presència i la prevenció en zones sensibles i espais on es poden concentrar grups per al consum d'alcohol o drogues, i reforçar la tasca de tota la Unitat de Seguretat Ciutadana. Això provoca, per tant, que els agents hagin efectuat més controls i s'hagin imposat més sancions.

Finalment, i pel que fa a les 82 sancions per consumir alcohol a l'espai públic aquest primer semestre, totes elles s'han imposat a persones majors d'edat: 13 residents i 69 no residents. Pel que fa a les 94 sancions per drogues, 90 van ser a majors d'edat (48 residents i 41 no residents) i 4 a menors, tots ells residents al Principat.