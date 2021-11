Uns 200 musulmans resen la pregària de la Festa del Xai, la xifra més elevada dels últims anys

Andorra la VellaFa 10 anys, el 6 de novembre de 2011, va ser notícia...

Uns 200 musulmans s'han aplegat aquest diumenge al pavelló del Prat Gran d'Escaldes-Engordany per fer conjuntament la pregària de la Festa del Sacrifici del Xai, una de les principals celebracions de l'Islam. Aquesta xifra supera les 150 persones que hi van assistir l'any passat i és que un dels motius principals ha estat que la festivitat ha començat en dia festiu. Pel fet de ser diumenge, l'escorxador està tancat i el sacrifici de l'animal es farà aquest dilluns. En aquest sentit, l'Associació Centre Cultural Islàmic d'Andorra deixarà sense vida 30 corders.

Des d'aquest diumenge i fins dimarts la comunitat musulmana d'Andorra celebra la Festa del Xai. A les nou del matí s'han reunit uns 200 musulmans -del miler aproximat de residents musulmans que hi ha al país- al Prat Gran d'Escaldes-Engordany per pregar en comunitat. 'Aquest any hi ha hagut més gent que en anys anteriors perquè era festiu', ha explicat a l'ANA el membre de l'Associació Centre Cultural Islàmic d'Andorra, Rachid Cherkaoui. El 2010 van ser unes 150 persones les que es van aplegar per fer les oracions. Unes pregàries on els homes estan separats de les dones per una cortina de tela i serveixen per acostar-se a Déu i donar gràcies.

En acabar de resar, els musulmans es reuneixen en família per fer un dinar de germanor. El principal plat és el xai, ha explicat Cherkaoui, però aquest diumenge, com que l'escorxador era tancat, no han pogut matar l'animal i per tant ho faran aquest dilluns. A partir de les 8:30 hores alguns musulmans aniran a l'escorxador de la Comella a sacrificar els xais seguint un ritual establert. Un adult ha de degollar amb un ganivet l'animal que ha d'estar orientat a la Meca. L'associació Centre Cultural Islàmic d'Andorra sacrificarà 30 corders i la tradició marca que una tercera part de l'animal és per les famílies i la resta s'ha de compartir entre els amics, veïns i gent necessitada.

En canvi, hi ha hagut força musulmans que han marxat a Catalunya a celebrar el sacrifici. En aquest sentit, un altre membre de l'Associació Centre Cultural Islàmic, el-Baragragui Mhamed ha explicat que tant a França com a Espanya la llei reconeix la diversitat religiosa i es respecten les dates assenyalades d'altres cultures com pot ser, en aquest cas, el sacrifici del xai. Per tant, aquest cap de setmana els escorxadors a Catalunya eren oberts i han pogut matar el corder. Val a dir que cada cop són menys els musulmans que sacrifiquen el xai pel seu compte i recorren als escorxadors per qüestions de seguretat alimentària.

Malgrat tot, els musulmans que han d'esperar-se a menjar el xai aquest dilluns com Rachid Cherkaoui tampoc els suposa un problema. Cherkaoui ha admès que el més important és passar el dia en família i amics i és que ha recordat que és una festivitat que recull valors com la pau i la humanitat i serveix per 'apropar-se a Déu i reconciliar-te amb els teus'.

La Festa del Sacrifici del Xai es fa, segons la tradició musulmana, un cop acabat el període de pelegrinatge, i consisteix a degollar un animal segons un ritual en memòria d'Abraham, personatge bíblic al qual Déu va posar a prova demanant-li que matés el seu fill Isaac i ara el sacrifici del xai és 'un regal cap a Déu', ha matisat Rachid Cherkaoui.