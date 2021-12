2022: nova vida per a l'hotel Casamanya?

Ordino"Si tot va bé, pot ser que pel 2022 tinguem un projecte tancat per l'hotel Casamanya". Així ho ha indicat el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, en ser preguntat per la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, durant la sessió tradicional de consell de comú dels Sants Innocents que s'ha celebrat aquest dimarts. "Fa molt temps que estem treballant diversos projectes, i n'hi ha un parell que estan seguint un bon curs", ha declarat el cònsol, assegurant que des del comú posaran tots els esforços perquè es trobi una solució per la infraestructura. Mortés, a més, ha volgut remarcar que la decisió final serà del quart, ja que són els propietaris de l'hotel.

De fet, Mortés ha recordat que es va crear una taula de treball juntament amb el quart per trobar una solució, i ha comentat que la pandèmia ha provocat que certs projectes que estaven avançats, quedessin parats. També ha exposat que des del comú facilitaran tota l'ajuda necessària al quart, i ha volgut deixar clar que el projecte final aportarà valor afegit a la parròquia i s'evitarà que es malmeti un edifici que és patrimoni de la parròquia. En aquest sentit, ha assegurat que acabar el mandat amb un projecte ja definit per l'hotel Casamanya serviria per "deixar la parròquia endreçada" amb tota la feina que s'ha anat fent.

Quant a l'oposició, des de MovemOrdino, la consellera Sandra Tudó, s'ha mostrat una mica reticent a les exposicions de la majoria. "Sé que les relacions amb el quart no són molt bones", ha indicat, afegint que tothom ha de tirar pel mateix camí i amb un mateix objectiu, que és el d'aportar un nou bé a la parròquia de caràcter social. Tudó també ha confessat que el quart ha estat en contacte amb el ministre de Salut per trobar una solució per a l'hotel. Per la seva banda, el consell de X'Ordino, Enric Dolsa, no s'ha volgut creure les paraules de Mortés, i ha recordat que ja fa sis anys que es parla de trobar una solució a l'hotel Casamanya. "Ja em sembla bé que hagi aprofitat el dia de Sants Innocents" per fer aquestes explicacions, ha declarat.

Durant la sessió, Tudó també ha criticat l'anuari de notícies que es vol fer per un import de 6.000 euros. Cal recordar que el butlletí informatiu de la parròquia és en format digital, i des de la majoria han assegurat que l'objectiu de fer aquest anuari és per informar a la ciutadania i "per arribar a més gent", per les dificultats que poden tenir alguns ciutadans de la parròquia amb la tecnologia, ha explicat el cònsol major. A més, des de la majoria també han recordat el gran estalvi econòmic que ha suposat deixar de fer el butlletí en paper, i a més, han afegit que l'anuari es farà per a caps de casa i no per a tots els ciutadans. "És un reforç que volem donar, i veure si la gent valora aquest recull de notícies", ha indicat la cònsol menor, Eva Choy. Tudó ha reiterat que no entén l'objectiu d'aquest anuari. "Toca fer arribar les notícies a la gent de la parròquia en el seu moment", ha manifestat, remarcant que aquest anuari no deixa de ser propaganda. De fet, ha indicat que es podia haver plantejat d'una altra manera, com per exemple fer el diari només per la gent que no té accés a butlletí digital.

Nou estudi per l'aparcament d'Arcalís

El comú ha encarregat uns estudis per fer unes millores a l'aparcament d'Arcalís per seguretat. Mortés ha comentat que hi havia uns estudis fets de fa molts anys, però que mai s'havien fet les accions per arreglar-los. "Hem recuperat els estudis per actualitzar-los i posar-los al dia", ha informat, i ha comentat que van demanar diversos pressupostos, per finalment adjudicar-ne un per 19.000 euros. En aquest sentit, Mortés també ha volgut aclarir que és el comú qui s'ha de fer càrrec dels estudis i de les posteriors obres que hi pugui haver, ja que és una problemàtica prèvia a la concessió d'Arcalís, i, per tant, les millores "s'haurien d'haver fet abans de la concessió". Des del comú esperen poder tenir l'estudi definitiu en els primers mesos de l'any vinent i així veure quines són les millores prioritàries que cal fer a l'aparcament.

Radars mòbils a Ordino

Finalment, el comú ha exposat que van sol·licitar a la taula de mobilitat poder col·locar radars mòbils a la parròquia, pels excessos de velocitat que hi ha en diversos punts negres, com l'entrada a Ordino des d'Arcalís.