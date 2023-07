El 2026 el 5G podria estar implantat a Andorra

Andorra la VellaAndorra Telecom trigarà tres anys més, el 2026, en implementar la tecnologia 5G, segons recull RTVA. De moment, es tracta d’una tecnologia que ha de madurar i que permetrà augmentar molt notablement la velocitat de la connexió. Per exemple, permetria que un dron pogués volar sense xocar perquè les ordres des del comandament a distància s’executarien més ràpidament. Jordi Nadal, director d’Andorra Telecom reconeix que aquesta tecnologia no té una aplicació concreta tenint en compte les particularitats del Principat. El 5G s’utilitza a fàbriques, ports, aeroports, etc., però cal estudiar com podria ajudar a un país amb poca indústria i molt turisme. A més, per poder implementar la tecnologia també caldria una renovació del parc de mòbils, ja que, actualment, hi ha un 8% d’aparells que no suporten el 4G ni el 5G.