El 21% de residents en ERTO o a l’atur -el doble de dones que d’homes- han hagut de reduir en despeses mèdiques

Andorra la VellaLa Fundació Reig, juntament amb Marta Alberch -directora d'Antropia- i Andorra Recerca i Innovació, han difós aquesta setmana un estudi que permet una aproximació sobre l'afectació de la pandèmia en la classe treballadora més precaritzada, aquella que durant uns mesos ha estat en ERTO i desocupada. El treball de camp per configurar aquest estudi s’ha dut a terme durant el període de l’1 al 6 d’octubre del 2021 mitjançant una enquesta telefònica. L’univers ha estat el conjunt de persones enquestades als tres observatoris fets després del primer període de confinament de la primavera del 2020 i que es trobaven al moment del treball de camp en situació d’atur o amb un expedient de regulació temporal. Cal afegir, però, que la majoria d’enquestats tenen, avui dia, una ocupació.

S’han enquestat 138 persones en aquesta situació, 75 homes i 63 dones. La primera dada reflecteix que la pandèmia ha agreujat la situació econòmica dels afectats. Si el 30% arribava amb “certa o molta” dificultat a final de mes abans de la irrupció del coronavirus, aquest percentatge s’incrementa fins el 55%, a partir de les respostes de la darrera enquesta, en plena pandèmia.

A partir de les dades assenyalades al paràgraf anterior se’n deriva la situació que han viscut moltes llars del país d’estrènyer-se el cinturó, encara més, durant els darrers mesos. Una de les línies vermelles que han de traspassar les persones que pateixen més precarietat laboral és la d’haver de retallar despeses en productes de primera necessitat. Una de cada tres ho ha hagut de fer. De la mateixa manera, el 17% assegura haver hagut de deixar de gastar amb els fills. Un 3% ha hagut de reduir despeses amb els estudis. Un 21% s’ha vist obligat a retallar les despeses derivades de proves o cites mèdiques. Aquest aspecte afecta el doble de dones (29%) que d’homes (15%). La franja d’edat més perjudicada és la dels 25 als 39 anys.

Preguntats sobre si s’han visitat per patologies no associades a la covid, el 5% assegura que van haver de deixar de visitar-se per la seva situació econòmica, tot i que posteriorment ho han acabat fent. La majoria d’aquestes consultes eren amb metges especialistes, com oculistes o dentistes.

Sis de cada deu enquestats han hagut de reduir les despeses en oci, amb percentatges semblants entre totes les franges d’edat, però sobretot entre els joves. El mateix percentatge -sis de cada deu- han retallat pressupost per a les vacances. Aquí sobresurt la franja d’entre 40 i 54 anys. Gairebé el 40% no ha fet vacances fora del país durant els darrers 12 mesos.