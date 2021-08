El record de les víctimes de l'accident de l'helicòpter queda plasmat en el monòlit instal·lat a la Pleta de Juclà

CanilloAvui fa 10 anys, el 25 d'agost de 2011.

El mal temps ha amenaçat amb impedir la col·locació de l'escultura de Faust Campamà en record de les víctimes de l'accident d'helicòpter a Juclà, però finalment els operaris del Comú de Canillo i els pilots de l'helicòpter s'han vist capaços de treballar sota la pluja, i el bon temps ha tornat per ajudar-los. Així, ja està tot enllestit per a la inauguració del dia 4 de setembre.

La idea de fer algun monument o algun gest de record en honor a les víctimes de l'accident de Juclà va aparèixer minuts després de la notícia del sinistre, segons explica el conseller d'Obres i Urbanisme de Canillo, Salvador Brillas. A iniciativa del Comú, i amb la col·laboració de l'artista Faust Campamà que es va oferir de seguida a dissenyar l'obra, es va començar a treballar ja fa més d'un mes.

Un cop va estar acabat el disseny, els operaris del Comú, juntament amb el conseller Brillas, van iniciar les tasques per definir el lloc on es col·locarien les peces i preparar-lo per a la instal·lació. L'escultura consta de cinc cubs de granit, cada un amb el nom d'una de les víctimes de l'accident, i de dues peces que s'encaixen per formar un monòlit amb forma de creu. Al voltant d'aquest hi va una faldilla de ferro que emmarca la creu, i en la cara que mira cap als cubs de les víctimes hi ha escrit Som capaços de mirar molt lluny, per sentir-vos molt a prop.

La tasca que ha fet aquest dijous l'equip tècnic ha començat cap a les cinc hores pujant cap a la Pleta de Juclà. Un cop allà semblava que el temps no permetria pujar a l'helicòpter i s'ha previst anul·lar la feina, així que tots han baixat, però finalment el temps ha millorat, l'helicòpter ha pogut transportar les peces i la feina que semblava que seria molt complicada ha acabat sent més fàcil.

L'helicòpter ha anat pujant una a una les peces de l'escultura, primer els cubs, després les dues parts del monòlit i finalment la faldilla de la creu i una altra creu metàl·lica que s'ha col·locat exactament a la zona del sinistre. El moment més complicat ha estat encaixar les dues peces del monòlit, una amb l'altra en forma de creu, ja que les peces eren molt pesades i la precisió del pilot d'helicòpter havia de ser màxima. Finalment, però, s'ha pogut fer sense cap dificultat i en molt poc temps. En menys d'una hora estava tot al seu lloc.

L'únic incident que s'ha produït al llarg del matí s'ha donat en el cub dedicat a una de les víctimes, on s'ha detectat un error en el gravat. Tot i així, s'ha pogut solucionar aquest mateix dijous i cap al migdia l'escultura ja estava completa.

La inauguració està prevista per al proper diumenge 4 de setembre a les onze del matí, i s'ha convidat a diverses autoritats i als familiars de les víctimes.