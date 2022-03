270 persones van renunciar l'any passat a la seva nacionalitat per fer-se andorrans

Andorra la VellaDurant l'any 2021 un total de 967 persones residents van sol·licitar la nacionalitat andorrana, fet que suposa una variació del +23,0% respecte a l'any 2020 i amb una davallada de -39,3% respecte a les quines hi va haver fa deu anys (2011). El departament d'Estadística publica aquest dilluns aquestes dades, on mostra que del total de sol·licituds presentades, 588 van ser atorgades amb plenitud de drets (60,8%) i 379 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d'adquisició de la nacionalitat a títol provisional (39,2%).

De les sol·licituds atorgades amb plenitud de drets, 319 la van adquirir per origen i 269 per adquisició. Aquests darrers casos van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior. Per altra banda, 379 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d'adquisició de la nacionalitat a títol provisional en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d'origen.

Seguint la normativa europea en matèria d'estadístiques de migració i protecció internacional, l'estadística d'adquisicions de nacionalitat de residents només considera els processos que impliquen un canvi de nacionalitat i que es refereixen a persones residents. Així, durant l'any 2021, de les 269 adquisicions de nacionalitat, el 78,1% es van obtenir per l'opció de residència i el 19,7% per matrimoni. El 51% de les adquisicions per residència corresponen a homes i el 49% restant a dones, i es caracteritzen per ser majoritàriament de persones que han nascut a Espanya i que han renunciat a la nacionalitat espanyola, amb una proporció del 71,9% i del 76,7% respectivament, tot i que també destaquen les persones nascudes en 'altres països' (14,3%). Pel que fa a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, l'any 2021 van adquirir la nacionalitat andorrana més dones (54,7%) que homes (45,3%).