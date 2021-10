Uns 30 ramaders recullen les 1.200 vaques que han passat els quatre mesos d'estiu a la muntanya de Llessui

LlessuiLa muntanya de Llessui és una de les més valorades pels ramaders catalans per portar-hi animals. Unes 4.000 hectàrees de terreny amb formes arrodonides i sense arbres ofereixen unes condicions òptimes pel maneig del bestiar. Unes 4.300 ovelles, 1.200 vaques i 300 cavalls hi pastures durant l'estiu. Per Sant Miquel els pastors ja van recollir les ovelles i el 6 d'octubre va ser el torn de les vaques. Una trentena de ramaders es van trobar a la cabana del vaquer i van pentinar la muntanya per reunir totes les vaques i conduir-les fins al poble per triar-les. Allí, cada ramader separa els seus animals, els carrega en camions i cap a casa. A Llessui hi passen l'estiu animals del Pallars Sobirà, el Jussà, la Cerdanya, el Berguedà i el Solsonès.

Durant tots aquests mesos els animals no han estat sols a la muntanya i un vaquer, l'Albert Baqueró, els ha vigilat. Baqueró ha viscut durant aquest temps a la cabana del vaquer, a 1.900 metros d'altitud, i ha estat l'encarregat de comunicar qualsevol incidència al ramader.

Ha estat un estiu tranquil, els animals han tingut molt menjar (abundant herba fresca) i tornen cap a casa grasses. Això ha fet que els animals es resistissin, més que d'altres anys, a baixar muntanya avall. Però recollir els animals s'ha de fer en aquestes dates per evitar ser sorpresos per una nevada primerenca.

El dia de la tria, el vaquer, des de la cabana, distribueix els ramaders per la muntanya per conduir tots els animals fins a un punt pla i ample (Terra Llarga). Des d'aquest punt, la vacada baixa fins a prop del poble, a 1.400 metres, on els camions esperen per carregar.

Els ramats més propers marxen cap a casa caminant i la resta ho fan amb camions. Al triador hi queden prop de 1.000 vaques per separar. Els ramaders, a dins de la vacada, van separant un a un els seus animals. Ramon Pellicer, ramader de Casserres (Berguedà), ha explicat que la gran majoria de ramaders ja coneix els seus animals solament mirar-los i la tria és fàcil.

El color del collar, el cròtal de l'arracada o la marca de la casa també ajuden a la identificació fàcil dels animals. Separades les vaques es carreguen amb camions i cap a casa a passar l'hivern.

Els ramaders de Llessui han portat tota la vida els animals a aquesta muntanya, altres ja fa força anys com Pere Rosell, de Bellver de Cerdanya. Rosell ha dit que ha triat aquesta muntanya per les condicions que ofereix de maneig, sense cap arbre, i per poder comptar amb el vaquer durant tot l'estiu per qualsevol imprevist.

Els motius que porten als ramaders a pujar animals a la muntanya de Llessui són diversos. Josep Anton Canudes, ramader del Berguedà, ha explicat que porta les vaques des de fa vuit anys a Llessui a la recerca d'herba fresca que agraeixen els animals en aquesta època de l'any. Pellicer, ramader del Berguedà, ha corroborat que l'estiu al Berguedà és molt sec i porten els animals a Llessui en cerca de pastures d'estiu fresques i tendres a 1.900 metres d'altitud. Isidre Aluju, ramader de Guils de Cerdanya, ha dit que és el primer any que porta els animals a Llessui a causa de problemes burocràtics amb França, on els portava fins ara. Aluju ha afegit que les condicions de la muntanya i el tracte rebut, faran que l'any vinent els seus animals tornin a pasturar a Llessui.