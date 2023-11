El 32% dels desplaçaments amb vehicle privat són amb un únic ocupant

Andorra la VellaL'Automòbil Club d'Andorra (ACA) ha presentat aquest dijous el dotzè informe de mobilitat, l'IMACA 2023, un treball que per primera vegada s'ha elaborat mitjançant la intel·ligència artificial. Entre les principals dades a destacar, l'informe conclou que més del 98% dels desplaçaments es fan mitjançant vehicles privats i en el 32% dels casos només hi ha un únic ocupant. També s'assenyala que el 35% dels conductors no utilitzen de manera correcta els intermitents i que el 19% dels vehicles estan aturats sense el pas de vianants.

Gràcies a l’extracció de la informació en el marc d’aquesta prova pilot, s’han fet un seguit de recomanacions per a millorar certs indicadors que potencialment podrien contribuir a una millor gestió de la mobilitat al país, com ara implementar la mobilitat dinàmica, crear campanyes de conscienciació sobre l’ús de l’intermitent, reduir el temps d’espera de les línies regulars com a incentiu per a fer servir el transport públic, proposar incentius per a fomentar l’ús del cotxe compartit.

L'estudi tenia com a objectiu fer un diagnòstic de l’operació actual de la xarxa viària, identificar possibles impactes davant d’un canvi en les condicions i formular les estratègies de mitigació o impacte que siguin aplicables. L’anàlisi s’ha fet a partir de les imatges cedides pel departament de Mobilitat, que s’han recollit durant tres dies (8 hores cada dia) en tres punts de la xarxa viària del Principat: intersecció entre el carrer de la Unió, l’avinguda Carlemany i l’avinguda Meritxell (ubicació 1), rotonda de la Comella (ubicació 2) i rotonda de l’Olivera (CG1).