368 persones residents acceptades per ser donants de mèdul·la òssia

Andorra la VellaLa xifra de persones que han manifestat la seva intenció de ser donant de medul·la òssia no para de créixer. Així, a hores d'ara ja són 368 les persones residents al país que han estat acceptades per ser donants. A més, segons les dades facilitades per l'executiu, hi ha altres tres pendents de fer-se el tipatge, per la qual cosa en total hi ha 371 inscrits al Registre de donants de medul·la òssia (Redmo), integrat a la xarxa internacional de donants.

L'executiu ha facilitat aquestes dades coincidint amb la commemoració, aquest dissabte, del Dia mundial del donant de medul·la òssia, que se celebra cada tercer dissabte de setembre.

Cal recordar que l'any passat, coincidint amb aquesta diada, les dades assenyalaven que hi havia 118 donants tipats i disponibles i 137 pendents de passar a la fase de 'disponibles' segons els criteris del Redmo.

Des de l'executiu recorden que les inscripcions es poden fer directament a https://andorra.medullaossia.org/ i, a més a més, es fan campanyes específiques de captació "amb força èxit" durant els dies de col·lecta de sang. Cal destacar que en aquesta mateixa pàgina web consta la informació que les persones interessades a donar puguin necessitar per decidir-se a fer-ho.