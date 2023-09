La 41a Setmana del llibre en català clou amb 247 llibres andorrans venuts

Andorra la VellaLa 41a Setmana del llibre en català, que va tenir lloc la setmana passada al Moll de la Fusta de Barcelona, s'ha tancat amb 247 llibres andorrans venuts. Segons informen des del Govern, el ministeri de Cultura, Joventut i Esports, l'associació d'Editors d'Andorra i l'associació Llibre del Pirineu han fet una valoració "molt positiva" de la participació del país en aquesta fira.

D'aquesta manera, exposen que els títols més venuts han estat, en el gènere de ficció, 'Bel Ami' de Guy de Maupassant, d'Edicions Trotalibros, amb 21 exemplars venuts i 'Perquè no repensem el canibalisme?', d'Albert Pijuan, de Medusa editors, amb 16 exemplars venuts. Quant a la no-ficció, el llibre amb més vendes ha estat 'Parets de pedra seca', d'Editorial Andorra, amb 12 exemplars, seguit de 'Llegendes d'Andorra', d'Àlvar Valls i Roser Carol, d'Anem Editors, amb onze. Finalment, a la categoria infantil i juvenil, l'obra més comercialitzada ha estat 'Marmi i el curiós barret', de Susanna Isern, d'Editorial Andorra, amb tres llibres venuts.

A més, posen en relleu que l'acollida de les activitats proposades per donar a conèixer tant la producció editorial d'Andorra i del Pirineu com els nostres escriptors ha sigut molt positiva, ressaltant que tot el matí del dissabte 16 de setembre, anomenat el Matí d'Andorra, es van dedicar a les presentacions d'onze novetats de diferents editors i autors a l'escenari 3. Les presentacions o altres activitats relacionades amb les novetats suposen sovint un augment important de vendes.

Finalment, comenten que la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i de la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, qui van ser rebudes pel representant dels editors, Jaume Siurana, i per la directora de La Setmana, Cristina Domènech, van oferir una acollida especial que va permetre consolidar la relació que existeix des del 2012, primer any que Andorra hi va participar.