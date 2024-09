La 4a edició del Contradans tindrà lloc del 4 al 6 d'octubre a la Massana

La MassanaEl Festival de dansa i cultura tradicional, el Contradans, celebra la seva quarta edició amb noves propostes d’espectacles, tallers i demostracions d’oficis artesanals. La consellera de Cultura, Alexia Verdaguer, ha explicat que aquest esdeveniment, que es va alternant entre la Massana i Ordino, permet comprovar com la cultura d’arrel mira cap al futur i es va renovant.

Justament, en aquesta edició es farà un especial èmfasi en aquesta transició, ja que es partirà de la part més tradicional per evolucionar cap a la dansa contemporània, com ha explicat la codirectora del festival, Sandra Tudó. Aquest viatge per la història de la dansa donarà el tret de sortida divendres, 4 d’octubre amb la Colla de Sant Rafel d’Eivissa, amb el Ball pagès, amb un fons purament tradicional, que anirà seguit per la contemporaneïtat dels Bastoners de Sant Julià.

Aquesta evolució serà present durant tot el festival: dissabte començarà amb les danses d’arrel de l’Esbord, que en un mateix espectacle, l’Hereu Riera, experimenta amb la creativitat, la innovació i la tradició. El seguirà la companyia valenciana Marea Danza, integrada per dones, que apropa les disciplines del flamenc i la dansa espanyola a la creació contemporània.

La tarda de dissabte estarà dedicada als esbarts, que demostraran l’evolució de les danses populars, sense perdre de vista la base folklòrica. L’Esbart Manresà i l’Esbart Sant Romà pujaran a l’escenari de les Fontetes amb les seves coreografies i posada en escena que sorprendran per la seva modernitat. Tot seguit, l’Esbart Santa Anna i l’Esbart Valls del Nord mostraran la seva riquesa i varietat coreogràfica a ritme d’havaneres.

Una de les novetats d’aquest any serà la nit musical, amb el músic i discjòquei Marcel Casellas, que oferirà peces ballables de House aborigen, amb sonoritats tímbriques, melodies i trets modals propis de la música mediterrània. Casellas, ànima màter de la Cobla Catalana dels Sons Essencials, contrabaixista, compositor i pedagog, oferirà una sessió amb el house com a punt de partida, incloent instrument de l’àmbit folk en directe.

Un dels plats forts del festival serà diumenge, amb l’actuació d’Aukeran Dantza Konpainia, una formació del país basc amb un alt nivell tècnic i una llarga trajectòria dins el mestissatge entre la dansa tradicional i contemporània. A més, aquesta companyia serà l’encarregada d’impartir un taller de dansa, adreçat a tothom que tingui ganes de ballar, independentment del nivell.

Pel que fa al mercat d’artesania, en aquesta edició hi haurà setze estands: cinc locals i onze de fora. La codirectora del Contradans, Meritxell Rabadà, ha explicat que en cada edició es volen introduir nous oficis perquè el públic tingui l’ocasió de veure treballar diferents artesans. Les propostes són molt variades i inclouen des d’una picapedrera a una artesana de la pigmentació amb elements naturals o un especialista de les sabates de pell fetes a mida.

A banda de veure les demostracions, els visitants també podran participar als diferents tallers i emportar-se a casa les seves peces, com ara un cargol de muntanya fet amb vímet, un clauer d’espart, un escorredor de fang, una barraca de pedra seca o peces tenyides amb tints naturals. A més, també hi haurà tallers per construir instruments, concretament una caixa de tron i un tambor d’onatge.

Les representants del Contradans han volgut agrair la creixent col·laboració institucional que està rebent el festival, que enguany entra a formar part del circuit Ésdansa.