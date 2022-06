El 5G arriba als dispositius Samsung

Andorra la VellaEl passat mes de desembre Andorra Telecom va llançar comercialment el 5G amb els fabricants Xiaomi, Huawei, Sony i Oppo, principalment. Al mes de març, un cop els usuaris d'Apple actualitzaven el seu programari, van poder disposar del 5G i ara, els terminals compatibles de la marca Samsung també en podran gaudir si actualitzen el seu terminal.

Amb l'entrada de Samsung, la companyia ja pot dir que les principals marques de terminals mòbils ja han homologat la xarxa 5G d'Andorra Telecom i ja gaudeixen d'aquesta tecnologia a Andorra.

Actualment, a Andorra hi ha 100.000 mòbils, si es tenen en compte els usuaris de telefonia mòbil de contracte i de prepagament. El juny del 2020, només 107 mòbils eren 5G, al mes de març d'aquest any, 7.000 mòbils eren compatibles i ara ja hi ha 14.400 mòbils compatibles amb la tecnologia 5G. S'ha doblat la xifra en els darrers tres mesos, fet que representa que el 14,4% dels terminals al Principat són 5G i la xifra no para de créixer.

Segons declaracions del portaveu de la companyia, Carles Casadevall, "el 92% de població ja està coberta amb cobertura 5G, tal com teníem previst aquest any." El 5G està disponible a la majoria de poblacions i ja s'està ampliant per fer-la més extensa. Per disposar-ne cal que els usuaris tinguin el seu programari sempre actualitzat a la darrera versió. "De cara al 2023 es preveu que el tràfic amb cobertura 5G vagi en augment i anirem oferint més capacitat a mesura vagi creixent la quantitat de terminals compatibles", afegeix Casadevall.