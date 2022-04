El 63% de l’electricitat del 2021 va ser d’origen renovable

EncampEl 63% de l'electricitat consumida a Andorra durant l'any 2021 va ser d'origen renovable. Aquesta xifra mostra un percentatge d'energia verda elevat i molt superior a l'assolit l'any 2020, quan es va superar per primera vegada la meitat d'origen renovable, amb un 53% del total.

La sostenibilitat és un dels pilars de FEDA, que té com a centre de la seva activitat la central hidroelèctrica, 100% renovable. Per això, a banda de les inversions per mantenir la central i fer-la el més eficient possible, des del 2019 FEDA ha apostat per fomentar les fonts netes també en la importació.

Així, gràcies als contractes de compra d'energia a llarg termini, que cobreixen al tomb del 42% del total de l'electricitat consumida a Andorra, s'ha anat incorporant la garantia que una part d'aquesta sigui d'origen renovable. De fet, aquest 2021 va entrar en vigor el conveni amb Endesa que preveu que com a mínim 70 GWh de l'energia importada d'Espanya sigui d'origen renovable. A més, el conveni signat amb EDF l'any 2019 també va ampliar el 2021 el volum d'aquest tipus d'energia, amb una part garantida d'origen eòlic.

L'energia renovable importada s'ha sumat a les fonts renovables del país, que tenen al capdavant la central hidroelèctrica de FEDA, una instal·lació que el 2021 va produir per sota de la seva mitjana anual a causa de la falta de precipitacions. Concretament, va arribar a generar 78.827 MWh/any.

El 2021, el total de l'electricitat consumida a Andorra ha estat de 533.043 MWh/any i el 63% ha estat d'origen renovable: el 30% eòlica, el 29% hidroelèctrica, el 4% fotovoltaica. A més, caldria afegir la valorització de residus, que és un 4,55%, ja que la part procedent de l'aprofitament dels residus biodegradables és energia renovable. D'altra banda, també s'ha consumit un 22% d'energia nuclear, un 10% de gas, i un 0,7% de carbó.

Per continuar incrementant el pes de les fonts d'energia renovables, que són les que més contribueixen a lluitar contra l'emergència climàtica, FEDA té un pla d'acció d'inversió en infraestructures de producció verdes, que situa en primer lloc el parc solar que es construirà aquest mateix 2022 a Grau Roig, i en segon terme el parc eòlic que es podria construir al pic de Maià i que tindria un gran impacte en el global de la producció del país. A més, aquestes noves infraestructures permetrien incrementar l'autosuficiència energètica, que és una de les claus per afrontar la situació volàtil del mercat de l'energia.

Producció nacional

Pel que fa a l'origen de l'energia consumida, el 20% s'ha produït al país i el 80% restant s'ha importat de França i Espanya. Del total de producció nacional, la principal font és la central hidroelèctrica de FEDA, que ha generat 78.827 MWh/any; seguida del centre de tractament de residus, que ha produït 16.897 MWh/any; i de la central de cogeneració de Soldeu, que ha produït 6.993 MWh/any. A més, cal sumar-hi les instal·lacions fotovoltaiques del país i les minicentrals hidràuliques.